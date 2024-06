Stigli su zabrinjavajući podaci analize vode iz javnih i privatnih bazena u Primorsko-goranskoj županiji. Provjerili smo tko poštuje zakonsku obvezu redovitog ispitivanja kvalitete vode, a tko baš i ne.

Anto Rukavina, vlasnik hotela u Lovranu, već 20 godina u sklopu obiteljskog hotela ima i bazen. Kaže da je najponosniji na čistoću jer se nikada nije dogodilo da je voda neispravna. Voda se ne provjerava rukom, jer na oko savršeno bistra voda može biti prepuna bakterija ili kemijski neispravna zbog, na primjer, prevelike količine klora. "Bazenska voda se uzorkuje jednom na mjesec od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i svaki mjesec dođu nalazi. Teško je održavati bazensku vodu. Moraju biti dovoljne količine kemikalija, klor i sve što ide uz to", objašnjava Rukavina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Postoje luksuzne vile s bazenima, ali u njima ima toliko bakterija da ćete se poželjeti držati mora. U Primorsko-goranskoj županiji od početka godine analizirana je voda iz 591 bazena i jacuzzija, a čak 195 bilo je neispravno. To znači da voda može u sebi imati bakterije koje uzrokuje infekcije, upale pa čak i sepsu.

Turisti su oprezni, provjeravaju recenzije smještaja u koji dolaze, ali to je uglavnom sve što mogu. "Možete dobiti brojne infekcije, zato je to važno, posebno zbog djece. Uvijek provjeravamo je li hotel čist, to uključuje i vodu u bazenu. Ne možemo uvijek izmjeriti na drugi način osim pogledati i iskušati, ali uglavnom smo zadovoljni", priča Milan iz Mađarske. Tomaž iz Slovenije kaže da mu je najvažnije da je voda čista: "Naša kćerka ima alergije i onda baš ne volimo klor."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gosti time ne bi trebali razbijati glavu, jer iznajmljivači, hotelijeri, svi koji imaju bazene ili jacuzzije moraju u dogovoru s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo uzorkovati vodu. Ako ima bakterija ili kemikalije, slijedi kazna od inspekcije ili čak zatvaranje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa