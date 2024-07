RTL je u posjedu dopisa Ministarstva obrazovanja koji rodne studije vraća na početak.

Foto: RTL/Screenshot

U njemu Ministarstvo obrazovanja i mladih ističe da Rodni studiji moraju na postupak inicijalne akreditacije studija pod okriljem Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Tek nakon toga, ističu iz Ministarstva, Sveučilište njima mora podnijeti zahtjev za upis novog studija u Upisnik studijskih programa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je odluka donesena još 14. lipnja, pokretači Rodnih studija ovaj su dokument dobili tek jutros.

"Gospodo, vaš zahtjev poslali ste na krivu adresu. Molim vas da to što tražite pošaljete na adresu onog drugog, samo to stoji u dopisu", kazao je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Domovinski pokret javno je rekao da su tražili partnere da to ne dozvole. Iako su zahtjev za akreditacijom Rodnih studija pokrenuli još lani, do prošlog tjedna nitko nije ni znao što su, ni postoje li. "Našli su se dva čelnika političkih opcija i dogovorili koji studij može koji ne može", kazala je Marijana Puljak. Oporba je krivo shvatila, uvjerava ministar, on ne može dekretom studij ni odobriti ni zabraniti. "Oni lupaju, mi se dodovoravamo partneru, a ja odgovraram da samo poštujem proceduru", kazao je Fuchs.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radi se o Studiju za sve zajedno 20 studenata godišnje na Filozofskom fakultetu. Kolegiji se baziraju na feminističkim predmetima, istražuju fenomene rodnih odnosa kroz znanost, kulturu i umjetnost, a nismo ih mi u Hrvatskoj izmislili. Imaju ih sveučilišta zapada, čak Slovenija, ali i Srbija. Međutim, naš je Sabor prepun stručnjaka.

"Imate recimo jedan kolegij koji se zove queer lingvistika. Znači queer teorija kaže što da možete svoj rod mijenjati sukladno robi koju obučete. Danas ćete biti žensko, prekosutra muško pa jedna nebinarna osoba i za tjedan dana neka životinja", kazao je Marijan Pavliček.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako premijer tvrdi kako nije popustio Domovinskom pokretu, ministar tvrdi kako on nije za zabranu već se drži procedure. "Ja ću samo podsjetiti da je Mađarska jedina zemlja koja je orbanovskim dekretom zapravo poništila i zaustavila rodne studije. Očito je našim političarima i dalje uzor Mađarska", kazala je Sabina Glasovac.

A prvi su studenti prema planu Rodne studije trebali upisati u rujnu.