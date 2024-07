Od Rodnih studija zasad ipak ništa. Ne zbog argumenata lijevih i desnih, pa čak i Crkve koja se uključila u raspravu već proceduralne greške.

Iako su zahtjev za akreditacijom Rodnih studija pokrenuli još lani, do prošlog tjedna nitko nije ni znao što su ni postoje li. Radi se o Studiju za sve zajedno 20 studenata godišnje na Filozofskom fakultetu. Kolegiji se baziraju na feminističkim predmetima, istražuju fenomene rodnih odnosa kroz znanost, kulturu i umjetnost, a nismo ih mi u Hrvatskoj izmislili. Imaju ih sveučilišta zapada, čak Slovenija, ali i Srbija.

Jedna od pokretačica Rodnih studija Branka Galić potvrdila je da je Ministarstvo znanosti zatražilo da se ponovi postupak akreditacije tog studija u skladu s novim zakonom, a to znači kroz Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, a ne unutar Sveučilišta, a to može trajati godinu dana.

Galić je sve komentirala za RTL u razgovoru s reporterkom Petrom Mlačić Vučemilović-Jurić.

Čuli smo ministra obrazovanja koji govori da ovo nije odbijenica. Kako ste vi to doživjeli?

Formalno se može reći da ovo nije odbijenica jer sadržaj ni na koji način nije doveden u pitanje. Ali je jedno jako veliko odugovlačenje i tjeranje na sasvim novu proceduru, koja u trenutku kad smo podnosili zahtjev nije bila dostupna. Išli po onim obrascima koji su bili dostupni, kako su išli i svi drugi studijski programi na Filozofskom fakultetu.

Dokument 'putovao gotovo mjesec dana'

Jesu li prihvaćeni studiji koji su se na isti način i u sto vrijeme prijavili kad i vi, iako nisu išli Agenciji?

Koliko znamo, u veljači 2024. na fakultetskom vijeću javljeno je da je 90 studijskih programa, koji su bili u akreditaciji, bilo akreditirano, i sedam novih.

Kada ste dobili mišljenje da sve treba ispočetka?

Dobili smo jutros službeno kao dokument.

Prema dokumentaciji s kojom raspolažemo, stoji da je Ministarstvo to mišljenje dalo 14. lipnja. Zar je trebalo mjesec dana da to dođe do vas?

Nažalost ne znam ništa o tome. Nemam prethodne informacije da je to negdje stajalo i postojalo prije, mi smo to dobili jutros kao dokument, a jučer kao informaciju. Ali moram reći jednu bitnu stvar. Tjeraju nas na inicijalnu akreditaciju, međutim mi smo u okviru naših matičnih studija, već akreditirano. Odnosno, ono što držimo na Rodnim studijima kao nastavu su većinom postojeći predmeti koji se godinama već izvode. Nema nikakvih dodatnih financiranja, sve naše recenzije su odlične.

Čitate li vi ovo kao upiv politike u akademsku zajednicu?

Apsolutno da. Ne postoji pojam rodne ideologije, osim onih koji su ga za izmislili kao šuplji pojam jer ne poznaju tu temu. Ali žele diskreditirati temu. Ali, društveni procesi i znanja ne mogu se zaustaviti.

Najavljujete li vi da ćete, unatoč tome što ste vraćeni na početak, sve ponovno napraviti i ustrajati u Rodnim studijima?

Naravno, to ćemo raditi samo što nam je to bespotreban dodatni posao. Dodatno nam tovare trošenje resursa i energije. Sad moramo zaustaviti neke druge stvari da bismo to mogli provesti, a mislim da to nije fer jer je to isto trošenje državnih resursa.