U Slavoniji su rekordne temperature za ožujak. Ponegdje čak 28 stupnjeva, a na moru olujno jugo. Sve to posljedica je dotoka toplijeg zraka s jugozapada ispred novog poremećaja koji će obilježiti početak novog tjedna.

No u nedjelju ujutro i prijepodne pretežno vedro u većini zemlje. Samo na sjevernom Jadranu više oblaka, ali uglavnom suho. Puhat će slab do umjeren, u gorju i jak jugozapadni i južni vjetar, a na moru jako i olujno jugo, mjestimice prema šibenskom i splitskom području može biti i orkanskih udara. Jutarnja temperatura slična današnjoj ili ponegdje čak malo viša - na kopnu između 8 i 12 Celzijevih stupnjeva, duž obale od 13 do 17 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj iznimno toplo za doba godine, temperatura između 24 i 27 stupnjeva. Bit će djelomice sunčano uz slab do umjeren jugozapadnjak, ponegdje čak s jakim udarima.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, vrlo toplo, ali i dosta vjetrovito. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak i južni vjetar, a temperatura se neće značajnije mijenjati – opet oko rekordnih vrijednosti, lokalno i vrlo visokih 29 stupnjeva.

U Dalmaciji jugo ne posustaje - i dalje jako, ponegdje s olujnim, a na otvorenome moguće i orkanskim udarima. Bit će djelomice, na krajnjem jugu i pretežno sunčano, a temperatura slična današnjoj - oko 21 stupnja, u zaleđu moguće i koji više.

Na sjevernom Jadranu pretežno oblačno, tu i tamo moguće uz malo kiše. U gorju pak može biti i duljih sunčanih razdoblja. I ovdje vjetrovito uz jako, ponegdje prolazno na udare i olujno jugo na moru i južni vjetar u gorskim predjelima. Posvuda između 18 i 21 stupnjeva, mjestimice u gorju čak i više od toga, primjerice u Ogulinu do 25 stupnjeva.

Prognoza za kopno

I na uskrsni ponedjeljak na kopnu vrlo toplo i vjetrovito, ali tijekom poslijepodneva jače pogoršanje, najprije u zapadnim predjelima, kiša i izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Još u utorak ostaje promjenjivo, oborine će biti rjeđe, vjetar slabiji, ali bit će i osjetno svježije. Od srijede pak stabilnije i postupno sve više sunca, ali opet i ugodno toplo.

Prognoza za more

Na Jadranu u ponedjeljak oblačnije s oborinama najprije na sjevernom dijelu, a potom tijekom poslijepodneva kiša i izraženiji grmljavinski pljuskovi i drugdje. Jugo i dalje jako i olujno, prema večeri u slabljenju i prolazno okretanju na jugozapadnjak. I u utorak nestabilno, ali pljuskovi rijeđi dok se uglavnom suho očekuje tek od srijede. Krajem radnog tjedna mirnije i sunčanije, a temperatura bez veće promjene, samo jutarnja malo niža.