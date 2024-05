U Okučanima je obilježena 29. obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak. Nakon što se politički vrh povukao s obilježavanja, krenula je proslava. Sportske igre hrvatskih branitelja otvorene su u sportskoj dvorani, a do 16 sati građani su mogli razgledati taktičko-tehnički zbog naoružanja, borbene i neborbene tehnike i opremu Oružanih snaga i MUP-a. Razgovarali smo s poručnikom Juricom Markovićem iz Središnjice za upravljanjem osoblja koji je otkrio što su građani imali priliku vidjeti.

"Hrvatska vojska prate trendove vojski zapada. Želimo biti suvremeni poput ostalih vojski. Građani su mogli vidjeti od osobnog naoružanja pa sve do tenkova, patria i haubica", rekao je Marković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kaže, bilo je puno upita o vojsci i o samom konceptu vojske. "To im je bilo jako interesantno. Bilo im je zanimljivo vidjeti osobno naoružanje kojim vojska raspolaže. Bilo je dosta djece i mladih što me je osobno iznenadilo. Mislim da je to pozitivna stvar", rekao je poručnik Marković.

Kaže, na 29. obljetnicu Bljeska, on kao mladi vojnik osjeća veliki ponos. "Velika je čast biti ovdje, sudjelovati ovdje, biti svoj na svome", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje, kako je služiti u Hrvatskoj vojsci te nedostaje li još uvijek vojnika odgovorio je da je to izazovno zanimanje. "Nije za svakog. Bude jako puno pozitive i lijepih dana i svi koji o tome razmišljaju, moja je preporuka da se jave. Ima raznih mogućnosti - od dragovoljnog vojnog osposobljavanja do studentskih programa. Odgovorno tvrdim da se u Hrvatskoj vojsci može naći posla za svakoga tko ima volje i motivacije."

Otkrio je i što je najteže u vojsci: "Vojska je veliki sustav. Imate pripadnika koji rade u gardijskim brigadama, do ljudi koji radi operativne poslove u uredima. Naglasak je na timski rad, cjelinu, ne na pojedinca. Kao tim funkcioniramo jako dobro, jako efikasno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa