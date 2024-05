Godinama je dio šale o Imoćanima, ali i simbol iseljeničkog života, a nakon godinu dana klesanja postavljen je na ulazu u Imotski. Još se čeka službeno, svečano otvorenje spomenika Mercedesu.

Skriva se od očiju znatiželjnika, ali kamena replika modela popularno zvanog Minika polako se slaže na ulazu u Imotski. Dio po dio i tako 36 tona kamena.

"To je imotski kamen koji ne možemo naći u jednom komadu, to je ljutac, to je naš dolit. Tvrd je, pretvrd i onda smo ga pilali na 12 mjesta kako bi ga mogli sastavit od imotskog kamena", rekao je inicijator projekta Ivan Topić Nota.

Bilo je kritičara, ali našlo se i sponzora za projekt vrijedan oko 50 tisuća eura. Ovo nije spomenik automobilu, nego imotskom iseljeniku i njegovu uspjehu - napominje inicijator projekta.

"Oni su školovali naše obitelji, oni su donijeli prve novce u krajinu otvorili vrata svijetu i hvala im i iz zahvalnosti radimo spomenik njima", rekao je Topić.

Pri izradi se pazilo na svaki detalj, a spomenik se radio godinu dana. Na njemu su radili i studenti kiparstva. Autor spomenika Mislav Rebić izbrojio je tko je sve radio. "Sveukupno 13, to nije neki sretni broj. Isusa je taj 13. došao glave, valjda nas neće".

Iako je model 115 služio kao predložak, kipari nisu replicirali sve, nego su stilizirali automobile.

"Ma koliko izgledalo da je isto kao to auto, nijedan decimetar nije identičan kao original", obnjasnio je majstor Rebić.

Imoćani nestrpljivo čekaju svečano otvorenje.

"Ne znam kako će izgledati, ali ideja je izvrsna. Meni se to sviđa, samo neka bude ponos Imoćana. Jer i danas je Mercedes zaštitni znak Imotske krajine", rekao je Božo Dajak.

"Super ideja, Imotski je poznat po Mercedesima tako da ovo baš pristaje i doći ću na otvorenje obavezno", rekao je Bruno Vladimir iz Metkovića.

Bruse se zadnji detalji, a vremena je sve manje.

"Ja od panike ustajem od 4 sata I radim dokle se god vidi, nema stajanja, nema. Noge klecaju, ali izdat neće mi ćemo ovo završit", rekao je Topić Nota.

Kako izgleda spomenik čovjeku, a ne automobilu, znat će se 8. lipnja za kada je planirano otvaranje i velika fešta na ulazu u Imotski.