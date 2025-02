Kradljivaca u trgovini, sve je više. U prosjeku, svakog dana policija na djelu uhvati najmanje sedmero ljudi. "Sve se krade. Od slatkiša, preko suhomesnatih proizvoda, grickalica, pa do sokova – apsolutno sve", govori za RTL Danas blagajnica u jednoj zagrebačkoj trgovini Željka Joka Bijelić.

Krade se organizirano i planski, kaže nam voditeljica prodaje. Najviše skupi proizvodi koji se poslije preprodaju na internetu i tržnicama u zamjenu za npr. voće i povrće.

"Krađe su oduvijek postojale, ali nikad u ovako velikim mjerama i količinama. Nažalost, mi smo trgovci primorani taj postotak ukalkulirati u svoje marže i maloprodajne cijene jer jednostavno se više ne možemo nositi s tim. Zakon nas ne štiti, a lopovi mogu raditi što hoće. Oni se uopće ne kriju, nema više srama. Kad ih i uhvatimo oni samo iziđu i sutra opet dođu", ističe voditeljica prodaje u trgovačkom lancu Vlatka Vlašić.

Kad i uhvate počinitelja, trgovci su uglavnom nemoćni, jer svaka krađa do 132,72 eura, odnosno nekadašnjih 1000 kuna po Zakonu spada u prekršaj, pa moraju ići na privatnu tužbu. "Mi apsolutno njima ništa ne možemo, samo im možemo reći – izađite van iz trgovine. Mi im ne smijemo čak niti otvoriti torbu, apsolutno su nam ruke vezane. Što je najžalosnije tu je jako puno djece, to su neki TikTok trendovi trenutačno", dodaje Vlatka Vlašić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Policija u prosjeku, svakog dana uhiti najmanje sedam lopova. Pogledamo li službenu statistiku, u odnosu na 2023. godinu broj krađa u trgovinama narastao je gotovo 30 posto. Ministarstvo unutarnjih poslova u 2024. godini evidentiralo je 2397 kaznenih djela krađe iz trgovina. Usporedbe radi, u 2023. godini zabilježeno je 1867 takvih kaznenih djela.

"Išla sam toliko daleko da sam istraživala grupu dječaka koja je svaki dan krala po našim trgovinama. Otkrile su ih trenirke nogometnog kluba za kojeg igraju. Nazvala sam njihovog trenera i odmah im je uveo sankcije. Nedugo nakon nazvao me jedan od roditelja i pitao je li moguće da sam ja zbog jednog soka i čipsa išla toliko daleko i da sada njihova djeca neće moći igrati dvije naredne utakmice", priča za RTL Danas voditeljica prodaje u trgovačkom lancu Vlatka Vlašić.

"Djelo za koje nećete biti progonjeni po službenoj dužnosti ako zadržite vrijednost robe ispod 132,72 eura je nešto što je interesantno počiniteljima, pa tako imamo situacije da se u određenim trgovačkim lancima na istim prodajnim mjestima, u istom danu, ista osoba biva zatečena u krađi po četiri ili pet puta, što je apsurdno" govori odvjetnik i bivši sudac Rafael Krešić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivica Stjepanović, zaštitar u jednom trgovačkom lancu lopove hvata već 17 godina. Nema trika s kojim se nije susreo. Kaže kako lopovi često imaju i pomoćnika, a kradu svi. "Od umirovljenika do djece srednjoškolaca. Svi kradu, doslovno svi. U zadnje vrijeme to je povećano zbog cijena koje su poludjele, ali u principu nema proizvoda koji se ne krade", objašnjava Stjepanović.

Najviše se krade zimi kada se skriva u jakne. "Hvatali smo ljude koji su imali unutar jakne torbe pripremljene, vrećica koja je ispod jakne i samo unutra trpa. Ili, imaju i one male kukice i onda vješaju proizvode kao na regalu, i kada se otvori jakna kao arsenal vise kobasice, pršuti… čovjek to ne može vjerovati dok ne vidi. Imali smo situacije u kojima dolazi i do fizičkih obračuna", objašnjava za RTL Danas Ivica Stjepanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa