Iz Hrvatske biskupske konferencije poručuju da se u posljednje vrijeme broj svećeničkih kandidata smanjuje, među mnogim razlozima je i loša demografska slika.

Fra Mateo Vujčić Ima 25 godina i dolazi iz Pule, u samostanu na Svetom Duhu živi 6 godina, a do svećeničkog ređenja ostale su mu još dvije.

"Oduvijek sam nekako bio povezan s tim, malo sam bježao od toga, ali Bogu hvala, milošću Božjom tu sam gdje jesam. Zaista sam sretan i zadovoljan", kaže fra Mateo Vujčić, bogoslov franjevaca konventualaca. Njegova mama htjela je da studira kemiju, a tata da upiše Pomorski fakultet. No, ima njihovu podršku da bude svećenik.

"Tata čak nije ni vjernik, on sebe deklarira kao ateista, iako nije, ali ne može on to prihvatiti. Tata je rekao jednu stvar koja me obilježila i dala mi snagu. 'Sine ja tvoj poziv ne odobravam, ne podržavam ga, ali ga poštujem jer ga ti želiš živjeti i ako te Bog čini sretnim na tom putu ti idi za njim'", kaže fra Mateo Vujčić.

Broj onih koji se za taj put odlučuju, smanjuje se, poručuju iz Hrvatske biskupske konferencije: "U posljednje vrijeme osjeti se pad broja svećeničkih kandidata. Mnogo je razloga za to, a jedan od njih je svakako i teška demografska situacija, čije se posljedice osjećaju i na drugim područjima."

Na Svetom Duhu trenutačno je 19-ero bogoslova i tom brojkom su zadovoljni. "Sve je više onih mladića koji dolaze nakon završenog fakulteta, radnog iskustva. Jedan je bio policajac, drugi teniski trener, birali su drugu struku, ali kad poziv uslijedi preostaje nam jedno, odazvati se ili ne", kaže fra Stjepan Brčina, odgojitelj bogoslova i promicatelj duhovnih zvanja franjevaca konventualaca.

Iz Zagrebačke nadbiskupije poručuju da će ove godine bit zaređeno 8 svećenika. Ta brojka je, kažu, posljednjih 10-ak godina slična. Ipak, osjete da svećenika nedostaje. "Primjetan je pad. Na žalost u ovim sredinama oko Zagreba vidi se da svećenika nedostaje jer mnogi svećenici imaju po dvije, neki i po tri župe. Grad Zagreb ima tendenciju širenja, vidjeli smo da postoji potreba i za novim župnim crkvama, a svaka nova crkva zahtjeva i novog svećenika“, kaže Tomislav Hačko, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.

Da svećenici dolaze iz drugih zemalja, potpuno je normalno. "U mnogim župama u Njemačkoj i Austriji vidjet ćete da ih vode svećenici iz Indije, Afrike. Živio sam u Italiji gdje mnoge župe vode svećenici iz Rumunjske. Sasvim je prirodno i normalno da će jednom doći i ovdje. Već u Hrvatskoj imamo nekoliko primjera svećenika, imamo i dečke iz Afrike koji dolaze kod nas u formaciju, nauče jezik pa zašto ne bi i ostali", rekao je fra Stjepan Brčina, odgojitelj bogoslova i promicatelj duhovnih zvanja franjevaca konventualaca.

Iz Hrvatske biskupske konferencije poručuju: "Što se tiče djelovanja svećenika iz drugih zemalja u Hrvatskoj, valja podsjetiti da je Katolička Crkva univerzalna i potpuno je normalno da svećenici iz jednih odlaze u druge zemlje, kao što i svećenici iz Hrvatske djeluju u raznim dijelovima svijeta." Također, dodaju da je broj svećenika u Hrvatskoj za sada stabilan, posljednjih 20 godina kreće se oko 2300.