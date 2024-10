PORAŽAVAJUĆE BROJKE / U Hrvatskoj rođeno najmanje djece od samostalnosti:'Ne sjećam se kad je došla rodilja s prvim djetetom u 20-ima'

U Hrvatskoj je lani rođeno najmanje djece od samostalnosti - 32 170. Najgore je u Primorsko-goranskoj i Karlovačkoj županiji. Podaci su to Zavoda za javno zdravstvo o prirodnom kretanju stanovništva za prošlu godinu. Žene u prosjeku žive 82, a muškarci tek 75 godina. Od toga, oba spola, imaju prosječno 63 zdrave godine. Nakon toga većinom dođe do kardiovaskularnih problema, koji su i najčešći razlog smrti. Uz to, žene rađaju sve kasnije, uglavnom između 30. i 34. godine. Više pogledajte u videu