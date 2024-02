DIVLJE ZVIJERI / U Gorskom Kotaru više vukova nego ljudi. Prilaze kućama, a imaju i svoje obožavatelje

Sve manje ljudi, sve više divljih zvijeri, realnost je to Gorskog kotara. Vukovi dolaze blizu kuća, a njih baš kao i ostala šumska stvorenja u stopu prati jedan zaljubljenik u prirodu i životinje. Željko Raukar, bivši novinar koji je urbani život u Rijeci zamijenio divljinom Gorskog kotara ovog je vikenda nedaleko od Crnog Luga pratio čopor kojega je snimio nakon deset sati vrebanja. 'Bilo je režanja, bilo je i svega ostalog kako sam to kroz noć slušao, bilo je glasanja, al to oni uspostavljaju nekakav red, nekakvu hijerarhiju unutar čopora', rekao je Raukar. Priču donosi RTL-ova reporterka Maja Brkljača.