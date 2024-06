Bliži se Europsko nogometno prvenstvo, a ni jedan štekat kafića i restorana u centru Splita neće imati televizor na kojem bi Splićani i njihovi gosti mogli gledati izravne prijenose utakmica. Ugostitelji i građani ogorčeni.

U kulturno–povijesnoj gradskoj jezgri ili takozvanoj zoni A, koja obuhvaća strogi centar grada uključujući Rivu i Matejušku, odlukom o komunalnom redu postavljanje televizora na štekatima, nije dozvoljeno.

"To je jedina radost što ljudima predstavlja ona mala zadovoljstva. Koliko vidim gradsko poglavarstvo polako steže sve te male radosti koje su praktički za nas domaćine jedan mali odušak, ili kao kad odeš u kafić to ti je kao jedan dnevni boravak", kaže Jadran.

Razočarani i turisti

Ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svijetu u Splitu će tako ostati uskraćeni za praćenje prvenstva s najljepših gradskih lokacija. Razočarani su i mladi Englezi kojima je zabrana televizora na štekatima nezamisliva.

"Ja mislim da bi veliki ekrani trebali biti svugdje. Bilo bi više turista, barem mislim. Više bi ljudi dolazilo gledati utakmice. Ljudi žele biti vani ljeti", smatra Josh.

"Ja mislim da trebaju biti vani, da se utakmice mogu gledati javno. Pogledajte i vrijeme, pa zašto ljudi ne bi gledali utakmice na terasama da uzmete više novca?", kažu Will i Spike.

Iako se utakmice neće moći pratiti na štekatima ugostiteljskih objekata, grad se polako priprema za navijačku euforiju.

I ovi vozači rikši spremni su za Euro. Rikše u kockicama, a pale su i posebne tetovaže. "Imam na mobitelu televiziju tako da moću praktički sjediti i gledati. Baš mi je žao ako se ne bude moglo gledati. Ne znam, nadam se da će naći neki kompromis, da će se dogovoriti. Ima još par dana", govori Jure.

Javno gledanje na Zvončacu

Utakmice u Splitu javno će moći gledati na Zvončacu, gdje je organiziran i poseban prostor. Posljednje pripreme su u tijeku.

"Imat ćemo prekrasan pogled na more, borovina. Bit će puno ljudi, to je na Zapadnoj obali, lako se dođe. Što se tiče toga što se događa na Rivi, ja stvarno nisam upućen u to, ali mi ćemo napraviti sve da ljudima koji dođu tamo da im bude super", rekao je predsjednik udruge navijača Mi Hrvati, Željko Bulić.

U to uopće ne sumnjamo, ali pitanje ipak ostaje otvoreno. Zašto je Grad odlučio zabraniti gledanje utakmica na terasama splitskih kafića u centru?