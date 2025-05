Turistička sezona kao da je u punom jeku. Hoteli puni, plaže krcate, ali od sutra potpuno druga slika

Prema broju kupača na riječkoj Kantridi dalo bi se zaključiti da je turistička sezona u punom jeku. Ovdje se uglavnom kupaju domaći.

"More je kažu 16, 18. Je, ledeno pri ulasku, ali kad se malo ohrabrite, zaplivate, onda je ok i onda vam se ne da van", kaže Riječanka Marija Hancko, a slaže se s tim i djevojčica Natali Turina koja se hrabro "brčka" u plićaku kao da je sredina ljeta: "More je bilo toplo i ovo mi je treće kupanje po redu, uživam ove godine."

Osim povratka u učionice, sutra bi plaže trebalo isprazniti i pogoršanje vremena, odnosno kraj pravog malog ljeta usred proljeća.

Hoteli dupkom puni

"Nedjelja je danas savršena, a sutra ću u školu ići s kišobranom", kaže malena Mihaela Šalomon, a lošu vremensku prognozu za kupače čula je i gospođa Stojanka Ćosić, koja se za prvog kupanja danas ipak namazala zaštitnim faktorom 30: "Sutra pogoršanje, opet kišni mantili. Nažalost. Nadam se da neće dugo trajati."

Strani turisti svoj su komadić raja na toplom proljetnom suncu tradicionalno pronašli u Opatiji. Nakon što je za Uskrs od njihovih 96 soba svega nekoliko bilo nepopunjeno, poznati hotel iz Opatije bio je dupkom pun, pa se čak tražila i soba više.

Cijene nismo dizali, a svakodnevno radimo na kvaliteti - otkriva "recept" direktor hotela Ilija Turići nabraja tko im je najčešća klijentela: "Gosti su uglavnom s naših emitivnih tržišta. Dakle, Austrija, Njemačka, Slovenija, Italija. Ono što je u odnosu na prošlu godinu je da ima puno više gostiju iz Mađarske i Skandinavije."

Slovenci, Hrvati, Poljaci, Austrijanci i Nijemci najzastupljeniji su gosti i u nacionalnoj prvomajskoj statistici. U Hrvatskoj je za Praznik rada boravilo oko 330 tisuća turista ili čak 80 tisuća više nego lani na isti datum.

"Početak sezone nas je stvarno baš ugodno iznenadio. Uvijek iza svake sezone strahujemo kakva će biti sljedeća, pa budemo malo i depresivni što se tiče toga, ali evo proljeće je tu, vrijeme nas je poslužilo, super je", zadovoljan je Josip Skoblar, vlasnik popularne konobe na Trgu Petra Zoranića jednom od najfrekventnijih turističkih punktova u Zadru.

Stiže pogoršanje vremena

Morske orgulje i Pozdrav suncu nezaobilazno su odredište svih koji dolaze u Zadar na jedan ili više dana.

Proljeće u Hrvatskoj je bolje nego u Poljskoj zato što je vruće", kaže Poljak Matheus Richter koji se sa sa svojim društvom kupao i zabavljao u Splitu, a onda došao do Zadra gdje je danas došla i njegova zemljakinja Karolina Radosh koja je uživala slušajući tonove Morskih orgulja: "Nažalost, prema prognozi od sutra će biti kiša, ali danas je stvarno divno. Jako mi se sviđaju Morske orgulje, ovo je jedinstveno mjesto na svijetu."

Pogoršanje vremena ne zabrinjava ni kupače na Kolovarama. Sunčanje na 24 stupnja Celzijeva i kupanje na 19 napunilo je plažu kao da je sredina ljeta. Nije bilo teško ući u more ni onima koji su se okupali po prvi put ove godine.

"More je odlično, čak san očekivao da će biti malo ledenije, ali je super. Evo pogledajte koliko ima svita! Otvorili smo sezonu", kaže Marin Surać koji je na plažu došao s obitelji.

Za prve kupače sad nema natrag. Pogoršanje vremena od nekoliko dana neće značajno sniziti temperature jer je sredina proljeća, pa će mnogi natrag na plažu čim suce opet grane.