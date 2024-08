Turisti otkrili zaboravljenu cestu. Mile kuću za odmor iznajmljuje za 120 eura

Većina turista do svoje destinacije za odmor bira autocestu. No, strani gosti počinju otkrivati zaboravljene ceste prema moru. Ona kroz Liku do Jadrana sve je popularnija. Automobila je manje, zelenila više. Vožnja je ugodna, temperatura niža. Prednost su prepoznali i turisti iz Mađarske. "Zbog prometne nesreće se vozimo, vidjeli smo na vijestima da je nesreća i gusti promet pa je to bio razlog", kazao je Patrick iz Budimpešte. "Putujem motorom i onda je stara cesta u svakom slučaju bolja", kazao je Nikola.

A starom cestom šire se opojni mirisi. Na ražnju se vrte janjetina i odojak. "Janjetina je kod nas 39 eura kila, odojak je 29 eura kila. Gosti uglavnom traže janjetinu i taj odojak - većina ih je zadovoljna", kaže Slobodan Martinović, vlasnik restorana.

Gostiju kaže ima, mnogi se vraćaju zbog janjetine koja je kod njega uvijek ista. "Nije velika tajna, mora biti svježe zaklana i svježe pečena i to je to", dodaje. No iako je stara cesta vidjela bolje dane, uz nju i dalje ima života. Mile kuću za odmor za šest osoba iznajmljuje za samo 120 eura i dobro mu ide. "Sezona je dosta dobra. Dolaze naši turisti pretežno u ovako kuće za odmor. Ljudi vole na osami biti i tako, baš ne vole jedan do drugoga biti , a ovdje vole biti", kaže Mile Volarić iz Pavlovca. Vrijednost ovog skrivenog raja prepoznali su i turisti iz Nizozemske. "U svim zemljama na moru previše ljudi. Potražili smo smještaj u unutrašnjosti i pronašli smo ovo fantastično mjesto. Jako nam se sviđa, nema ljudi, sjajan domaćin", Arnaut iz Nizozemske.

"S motorom ne volimo autoput, idemo ako je moguće starim putem zato što je mnogo lijepa cesta. l dobro je s motorom da se vozi i nisu tolike gužve", kaže Ludvig iz Slovenije. "Jako je lijepo. Znamo da u Hrvatskoj ima mnogo lijepih rijeka, Zrmanja, Mrežnica, Kupa, mnogo smo ih posjetili, ali prvi smo put na Korani", dodao je jedan Austrijanac.

