Cisterna za prijevoz mlijeka poljskih registarskih oznaka sletjela je s ceste i zabila se u obiteljsku kuću. Potpuno je uništena soba u kojoj se, u trenutku nesreće, nalazio vlasnik kuće.

I vozač i vlasnik prevezeni su u bolnicu. Jelena Kališnik, vlasnica kuće, rekla nam je da se divi sebi samoj koliko je imala snage. "Vozač je iz Poljske, u stranoj zemlji i odjednom ti se nađe u kući. Ne mogu pričati o užasu u kući, muž je bio zatrpan zidom i daskom; tad se probudio i rekao: 'Zovi nekog, spasi me!' Izašla sam kroz srušeni zid i počela vikati. Susjedi su došli, izvukli čovjeka iz ruševina van. Predobro, živi smo!"

I dalje je u šoku, cisterna je i uvečer u petak još uvijek bila u dvorištu, kuća je potpuno razvaljena, policijska traka razvučena je od kuće sve do ceste.

Prva susjeda Sandra kaže da svake godine nekoliko puta zovu policiju zbog divljanja na cesti. "Nije prvi put da se ovako nešto desi. Nama je zaletio auto, susjedima je udario u dvorište, a sad je došlo do nesreće u kući", rekla nam je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još nisu razjašnjene okolnosti nesreće, ali čini se da možda problem leži u zavoju koji okružuje nekoliko objekata, a okomito na njega dolazi cesta. Na tom mjestu bilo je nekoliko nesreća. Zamjenik gradonačelnika Vrbovca, Marko Belošević, rekao je da je to jedna od 20 crnih točaka koje imaju u Vrbovcu i koje treba rješavati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Danas Zamjenik gradonačelnika Marko Belošević

"Znali smo za problem, ali radi se o županijskoj cesti i u suradnji s upravom za ceste Zagrebačke županije morat ćemo to rješavati. Imamo sastanak u 10 u ponedjeljak i to će biti prva točka sastanka. Nadamo se rješenju. Kada će to biti, teško je reći, znam da nemaju dovoljno novca za ovakve stvari. Vrbovec je vlastitim novcem na dijelu ceste gdje se dogodila nesreća izgradio nogostup, iako je riječ o županijskoj cesti. U osam godina napravili smo desetak kilometara nogostupa na županijskim cestama. Posljednje dvije godine u suradnji s MUP-om postavili smo kućišta za kamere i kamere, oko 230 komada", rekao je zamjenik gradonačelnika.

Nastavio je da zna da uprava županijskih cesta diže veliki kredit pa se nada da će riješiti i problem na cesti na kojoj se nesreća dogodila. Dodao je da su i vlasnik kuće i vozač kamiona dobro, a da je on posjetio suprugu i ponudio u ime grada obitelji pomoć. Vjeruje da će dobiti i odštetu od osiguranja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa