Treba li se Hrvatska bojati zbog dolaska Zelenskog? Stručnjak: 'Ovo je sigurnosni izazov, ali...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu stiže u Dubrovnik. I to u trenutku kada je predsjednikova odbijenica Vladi za sudjelovanje naših časnika u NATO misiji za potporu Ukrajini postala prvorazredno političko pitanje. Može li to zasjeniti samit zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine kojemu je Hrvatska domaćin?

Tri puta premijer Andrej Plenković išao je u Kijev, a sada ukrajinski predsjednik Zelenski stiže u Hrvatsku. Dubrovnik je u domaćin samita Ukrajina-Jugoistočna Europa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On dolazi na samit Jugoistoka Europe i Ukrajine koji će biti u srijedu, gdje ćemo potpisati i bilateralni sporazum i usvojiti zajedničku Deklaraciju", rekao je premijer Andrej Plenković nakon održane sjednice predsjedništva HDZ-a.

Treći je ovo samit takve vrste. Stiže troje europskih predsjednika, petero premijera i niz ministara vanjskih poslova. Usvojit će se Dubrovačka deklaracija koja, između ostalog, podrazumijeva osudu ruske agresije na Ukrajinu, suverenost zemlje, kao i potporu mirovnom planu Volodimira Zelenskog. Dio deklaracije koji se odnosi na uvođenje sankcija Rusiji nije se svidio Srbiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Predsjednik Aleksandar Vučić iz Hamburga kaže da će večeras odlučiti ide li osobno. Evo što je našao pisati: "Grozna, užasna, jeziva i ne znam kakva još agresija Rusa. Zlikovci, zločinci, ubojice. Pa onda dođemo do sankcija pa onda nije dovoljno. Podržavamo sve one koji su uveli sankcije nego zahtijevamo da svi uvedu sankcije“.

Zašto nije pozvan Milanović?

Hrvatska Vlada tvrdi da je dolazak najavio srpski ministar vanjskih poslova. Poziv pak nije išao hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću. Između ostalog i zbog njegovih stavova o sudjelovanju hrvatskih vojnika u NATO-voj aktivnosti podrške za Ukrajinu.

Pitali smo ministra vanjskih poslova, Gordana Grlića Radmana, zašto nije išla pozivnica Milanoviću.

"On je jedini europski političar koji se nije sastao sa Zelenskim. On je jedini političar europski koji nije osudio rusku agresiju. On je instrument proruske propagande", kaže Radman.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Samit će pratiti visoke mjere sigurnosti. Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović, ne očekuje probleme pa kaže: "Imamo dosta iskustva u organizaciji ovakvih skupova, samita. Pa i u ovom mandatu smo ih imali skoro svake godine", objašnjava.

Satnica sastanaka ne objavljuje se javno iz mjera predostrožnosti. Ovo je sigurnosni izazov, ali rade ga profesionalci, objašnjava stručnjak za sigurnost. Tonći Prodan tako objašnjava:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rusi vrše raznorazne napade, provode hibridne sukobe, kibernetički prijete mnogim država pa tako i Hrvatskoj, ali mislim da ne postoji nikakva posebna bojazan za Hrvatsku dolazak predsjednika Zelenskog", rekao je.

Posjet Zelenskog Dubrovniku trajat će jedan dan. Ukrajinski predsjednik, kažu u Vladi, osobno je tražio da premijer Plenković bude domaćin samita.