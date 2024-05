'GLAVNA FORMULA' / Tony Cetinski objasnio u čemu je tajna pjesme Baby Lasagne: 'Hvata na prvu, nema kitica, refren...'

Tony Cetinski predstavljao je Hrvatsku prije točno 30 godina na Eurosongu s pjesmom 'Nek ti bude ljubav sva'. Iz Rovinja je komentirao u čemu je tajna Baby Lasagne pa je osvojio simpatije Europe. 'Pjesma hvata na prvu, ide koreografija, u tri minute je teško doseći tu energiju koju on dobije na prvim taktovima, to je glavna formula, nema kitica, refren, pa će doći do vrhunca. Vrhunac kreće od početka. To je možda i tajna'. Za kladionice koje predviđaju pobjedu kaže: 'Srećom da je on staložen, smiren i da ne skače previše u euforiju i da ga ne diraju te stvari što je favorit. Inače to zna kočiti izvođača. Jako dobro reagira na stres i to je jedna od bitnih stavki. Mi svi kolege zajedno koji smo bili na Euroviziji, nismo postigli ono što je on već postigao sada, čak i ako ne pobijedi. On je za nas pobjednik. Ovo je sad jedna euforija koja poprima razmjere kao kad igra naša reprezencija. On nema pretjeranu konkurenciju tamo', kaže Tony.