PRETUČEN DO SMRTI / Tko je ubio Josipa u Irskoj? Obitelj traži tijelo sina: 'Majka je naredila veleposlanstvu da ne priča s medijima'

Tri tjedna nakon tragedije u Irskoj kada je, mladić iz Hrvatske Josip Štrok do smrti pretučen na ulici, njegovo tijelo još uvijek nije predano roditeljima. Očajni otac progovorio je za RTL, a s više detalja o tužnom raspletu i mučnom zapletu ove priče javila se RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić. Istaknula je kako majka ubijenog mladića nije htjela ništa komentirati za hrvatske medije. "Izričitu uputu dala je i Hrvatskom veleposlanstvu u Irskoj da ne razgovaraju s medijima za slučaj njezinog sina. Čula sam se veleposlanikom koji doista nije htio ništa govoriti o cijelom slučaju. Stekla sam dojam da ni njima nije lako. No, gdje će tijelo na kraju ići odlučit će sud, to nije u rukama veleposlanstva", poručila je RTL-ova reporterka. Što je još doznala, pogledajte u videu