Amerika ima svoje kandidate za Bijelu kuću! Kamala Harris odabrala je guvernera Minnesote, Tima Walza za borbu protiv Donalda Trumpa i JD Vancea.

Samo dva tjedna nakon što je krenula u trku, Kamala Harris odabrala je svojeg potpredsjednika. Dosad percipiran više kao operativac, guverner Minnesote Tim Walz je nedavno postao viralan, kada je u više navrata republikanski dvojac nazvao - čudnim.

Ubrzo je to postala često korištena fraza demokratske kampanje. "Moram vam reći, istaknuti svoje opažanje. Jednostavno to moram reći. Vi to znate. Vi to osjećate. Ovi tipovi su jezivi, i da, vraški čudni. Vi to vidite", rekao je Walz.

Kao guverner, Walz je potpisao zakon za zaštitu prava na pobačaj, legalizaciju marihuane u rekreativne svrhe, besplatne obroke u školama, natjerao poslodavce na plaćeno bolovanje i roditeljski dopust, te postrožio uvjete za dobivanje oružja.

"Vođa koji će pomoći u ujedinjenju naše nacije i pokrenuti nas naprijed. Borac za srednju klasu. Domoljub koji, poput mene, vjeruje u izvanredno obećanje Amerike", rekla je Kamala. Bivši je kongresnik, učitelj u javnoj školi, gdje je trenirao nogometnu momčad, a i veteran je Nacionalne Garde. Walz je tu da privuče ruralne, bijele birače.

"I nemojte se zavaravati, broj nasilnih zločina je porastao za vrijeme Donalda Trumpa. Čak i ako ne računamo zločine koje je on počinio", rekao je Walz. Njegov protukandidat već je krenuo s kritikom - optužujući, bez dokaza, Harris da nije za potpredsjednika odabrala drugog kandidata, Josha Shapira jer je on Židov.

"Moj pogled je da se ovim samo naglašava koliko je Kamala Harris radikalna. To je osoba koja je poslušala krilo Hamasa u vlastitoj stranci pri odabiru kandidata", rekao je JD Vance.

Trump je poručio da je ovo najradikalniji ljevičarski dvojac u američkoj povijesti. "Reći ću ovo, a mislim da je to kroz povijest dobro dokumentirano. Potpredsjednik, u smislu izbora, nema nikakav utjecaj. Praktički nikakav utjecaj.", rekao je Trump.

Od ulaska u utrku - Harris je bitno poboljšala izglede Demokrata za pobjedu u studenom, trenutačno joj ankete daju blagu prednost.