Nakon 7 obrađenih izbornih jedinica, RTL u suradnji s Promocijom plus donosi ekskluzivno istraživanje političkih preferencija za posljednje tri izborne jedinice u kojima glasaju građani Zagreba i okolice.

Krećemo s 1. izbornom jedinicom koja obuhvaća središnje četvrti glavnog grada, Veliku Goricu i južni dio Zagrebačke županije.

Prema trenutačnim preferencijama vodi HDZ s partnerima, drugi izbor su SDP-ove Rijeke pravde, a Možemo je treći. Iznad praga su Domovinski pokret i Most sa Suverenistima.

Neodlučnih je oko 11 posto, a trećina ispitanika ne planira na izbore.



U mandatima je to HDZ 5, koalicija okupljena oko SDP-a 4, Možemo 3, dok po jedan imaju Domovinski Pokret i Most. Ovdje je 12 sigurnih mandata dok se za još dva bori 5 lista, Most, Možemo i HDZ, ali moguć je mandat Umirovljenika zajedno i Fokus-Republike.



Imamo podatke i za 2. izbornu jedinicu koja obuhvaća Bjelovarsko-bilogorsku županiju, dijelove Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije i istočni dio Zagreba.

I ovdje dominira HDZ kojeg bira gotovo trećina ispitanika, dok je petina za Rijeke pravde, slijede Domovinski pokret, Možemo i Most, a blizu praga su Umirovljenici zajedno.

Postotak neodlučnih i onih koji neće na izbore sličan je kao i u prvoj izbornoj jedinici.



U mandatima to izgleda ovako: HDZ 7, Rijeke pravde 4, DP, Most i Možemo 1. Za jedan HDZ-ov nesigurni mandat uz njih se bore DP i Umirovljenici zajedno.



Posljednja izborna jedinica u ovom istraživanju je 6. koja obuhvaća jugozapadni i zapadni dio glavnog grada i Zagrebačke županije.

I u ovoj izbornoj jedinici vodi HDZ, slijedi SDP s partnerima, pa Možemo, pa Most, a oko praga se vrte DP kao i Fokus-Republika.

Ovdje je oko 12 posto neodlučnih i 35 posto onih koji neće na izbore.



U mandatima HDZ-ova koalicija 5, SDP-ova 4, Možemo 2, Most, DP i Fokus 1. I ovdje je 12 sigurnih mandata kao i u 1. izbornoj jedinici dok se za dva preostala bori šest lista.

Fokus je bliži jednom mandatu, a nešto dalje su prve 4 stranke u ovom istraživanju.



Nakon svih 10 izbornih jedinica ovo su trenutačne ukupne preferencije birača HDZ-u 60, SDP-u 44 ,DP-u 13, a Mostu 9, Možemo 8, IDS 3, Sjever 2, a Fokus-Republika 1 mandat.

No, ovo su samo trenutne preferencije prema istraživanju Promocije plus za RTL.



U svakoj izbornoj jedinici istraživanja su provedena u travnju na 600 ispitanika, uz grešku uzorka od +/- 3.92 posto i pouzdanost od 95 posto.

Uz ovih 10 jedinica, tu su još liste za manjine i dijasporu, a 17. travnja biramo 151. zastupnika i zastupnicu.