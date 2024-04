Ivan Kučina, voditelj ureda predsjednika SDP-a potvrđuje da Grbin autu voli pjevušiti Zabranjeno pušenje, Balaševića i Queen. Također kaže da se nabrijavaju uz Rijeke pravde: "Apsolutno. Netko je danas rekao je li vam dosadilo? Ne nije." Prije Rijeka pravde proslavila ga je Čikola kada je pjevao pjesmu Bojna Čavoglave. "Bio sam pijana budala", tako je Peđa Grbin opisao provod u pulskom kluba. Navodi kako mu se danas to ne omakne. "Suzdržavat ću se od odgovora na to pitanje. Ne omakne, naravno", poručio je Grbin. Napominje kako je to jedina Thompsonova pjesma koju zna. "Realno, to je jedina koju znam. Ako si prošao devedesete, nisi je mogao izbjeći", dodaje Grbin.

Diplomirani pravnik u Hrvatski sabor prvi puta ulazi 2011. Kao mladi stranački lav, prolazi na svim idućim izborima. Rado je viđen u stranci i među članstvom. "Predivno stvorenje, a pretežak posao je uzeo na sebe", kaže Radislav iz Samobora. Jovan iz Samobora smatra da Grbin nije pokazao političku slabost kad nije ušao u utrku za premijera. "Treba u ovom osinjaku i opstati", smatra Jovan.

SDP na izborima sada prvi put vodi kao predsjednik stranke, ali ne i kandidat za premijera. Ne smatra da je pokazao političku slabost da ne može pobijediti Andreja Plenkovića. "Ovime sam pokazao da znam što je najbolje za Hrvatsku, ali i moju stranku", poručio je Grbin.

Stranku je preuzeo od Davora Bernardića nakon poraza na parlamentarnim izborima 2020. kao SDP-ovac s najviše preferencijalnih glasova. Očekivalo se da će vratiti ugled SDP-u, no pad rejtinga nije zaustavio. "SDP je vrlo slabo pozicioniran. Sve je to zasluga Peđe Grbina koji je stranku vodio na autoritaran način, izbacivao ljude iz stranke, zatvarao organizacije i obustavio rad u stranci", govori bivši SDP-ovac Slavko Linić. "Za vrijeme Bernardića nisu nas toliko ozbiljno doživljavali. Možda nije neki idealni tip kao neki bivši predsjednici, ali to je njegov karakter", govor Mihael Zmajlović (SDP).

Zbog kritiziranja Bernardića bio je suspendiran. Onda se kao novi predsjednik i sam obračunao s neistomišljenicima. Neke je izbacio, neki su otišli. SDP-ov klub ostao je bez više od polovice zastupnika. "Ne bih rekao da sam izbacivao kolege već sam pustio da pokažu što jesu. To su Plenkovićevi socijaldemokrati, a takvi nam u SDP-u nisu bili niti jesu potrebni", poručio je Grbin. Osvrnuo se i na činjenicu da se SDP pod njim nije oporavio u odnosu na Davora Bernardića: "Vi ste me cijelo vrijeme pitali za rejting i ja sam uvijek davao isti odgovor - 17. travnja se zbrajaju glasovi".

Rođen je i odrastao u Puli. Puno je čitao, bio čest gost zvjezdarnice, igrao košarku i uvijek bio najviši u društvu. "Jedna profesorica rekla je 'ej ti tamo, koji stojiš na klupi'. Mi se okrećemo da vidimo koji to junak stoji na klupi. Čuješ Peđu: 'Ako mislite na mene, ja ne stojim na klupi'', prisjeća se prijatelj Almir Korman.

Politički protivnici mogu mu prišiti tek jednu aferu. Neko je vrijeme primao saborsku naknadu za odvojeni život, dok je sa suprugom živo u Zagrebu. Novac od naknade na kraju je donirao, ali javnosti nikada nije otkrio kojoj udruzi. "Kao političar moram otrpjeti da mi se skače po leđima. Moram otrpjeti sve uvrede jer je to jednostavno posao koji sam prihvatio. Ali humanitarna udruga to nije zaslužila i ne želim im navući trabante kao što je Zekanović", izjavljuje Grbin. "Uzimao sam nešto što je zakonito. Kada sam se odrekao, mediji su počeli pisati o tome. Ako je to najveći problem u Hrvatskoj u kojoj se kradu silne milijarde, ja se nemam problema s time nositi", dodaje Grbin.

Ljubitelj je "fun factova" i jednog popularnog SF serijala. Njegovo znanje o Star Warsu provjerili smo u online kvizu. Dobio je 6 od 7, čime nije zadovoljan. Međutim, sa smiješkom je prokomentirao kako bi potpisao da tako završe izbori.