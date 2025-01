Tko je odgovoran za smrt trojice mornana na Jadrolinijinom trajektu? Sindikat upire prstom

Na nacrt izvješća agencije o strašnoj nesreći čeka se očitovanje Jadrolinije i registra brodova. No iz Sindikata pomoraca već upiru prstom u upravu Jadrolinije.

"U tom izvješću bi trebali stajati sve ono što je stajalo u izvješću prometa mora i infrastrukture, dakle sve ono što su odradili profesionalno, tko je kriv za nesreću, a to je uprava", smatra glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan.

Iz Agencije za istraživanje nesreća poručuju analizirane su okolnosti i uzroci koji su do nesreće doveli.

"Sigurnosne istrage i završna izvješća ne određuju odgovornost niti pripisuju krivnju za pomorsku nesreću. U bitnom, cilj sigurnosnih istraga i završnih izvješća koje izrađuje Agencija jest sustavno unaprjeđenje sigurnosti na moru", ističu iz Agencije.

U tijeku je i istraga DORH-a, ali i istraga resornog ministarstva. U njihovom nacrtu izvještaja Uprava Jadrolinije, ali i registar Hrvatskih brodova označeni su kao glavni odgovorni. Na čelu tima za istragu bio je Zlatko Košta, načelnik Sektora za inspekcijske poslove. Košta je bio član Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova do prosinca kada ga vlada, za razliku od druga dva člana, nije ponovno imenovala u vijeće.

'Politika se petlja u struku'

"Sastav Povjerenstva koje radi na istrazi koja se provodi u okviru Ministarstva isti je od trenutka pokretanja istrage. Obavještavamo Vas kako je imenovanje novih članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova provedeno po isteku mandata dosadašnjeg Upravnog vijeća", poručilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

No iz Sindikata poručuju da je očit razlog ne produljenja mandata.

"Za onakvo izvješće je trebala i osobna hrabrost. Sada se politika tu opet petlja u struku, smjenjuje one koji im ne idu niz dlaku jer izvješće nije napravljeno po političkom naputku i to što se dogodilo Zlatki Košti i to je tragedija za profesiju", govori Melvan.

Nacrt izvješća su tada iz Jadrolinije nazvali neobjektivnim, a ministar Oleg Butković o istrazi koja još traje danas nije htio. Ovako je govorio ranije: "Istraga traje i tek tada ćemo razgovarati, do tada ne budem se pecal na te udice".

Završno izvješće agencije za istraživanje nesreća trebalo bi biti objavljeno u veljači, a uskoro i ono završno ministarstva o odgovornosti za strašnu nesreću u kojoj su život izgubila tri pomorca.

