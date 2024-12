Prve šale na račun novog biskupa, on otkrio: 'Kažu mi da odem u župu Brlog'

Kao tek treći biskup Gospićko-senjske biskupije, koja je nastala prije 24 godine dijeljenjem Riječko-senjske nadbiskupije na dva dijela, danas je u Gospiću svečano zaređen msgr. Marko Medo. Ovaj 52-godišnji redovnik franjevac rodom je iz BiH, a svećenike i vjernike osvojio je neposrednošću.

Pod zlatnim križem krbavskih biskupa msgr. Marka Medu za gospićko-senjskog biskupa zaredio je vojni ordinarij msgr. Jure Bogdan.

"Dragi biskupe Marko, budi pastir božji, božji i lički. Budi predvodnik božjega naroda poput božanskog učitelja Isusa Krista, dobroga pastira. U katoličkom nauku čvrst kao Velebit, uporan u radu kao brzaci Plitvičkih jezera, milosrdan i topao kao lička vuna, oštar u obrani vjere kao lička zima, hrabar kao senjski uskok", poručio je novom biskupu zareditelj msgr. Jure Bogdan, vojni ordinarij u RH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi biskup se prihvatio časti, ali, dodao je, i odgovornosti koju nosi pastirsko mjesto u biskupiji prema kojoj povijest nije bila blaga.

"Dolazim vam širom otvorena srca u vremenu velikih neizvjesnosti, traženja previranja i ponekada beznađa", poručio je msgr. Marko Medo, gospićko-senjski biskup i dodao: "Stoga obećavam da se neću umoriti pozivati na povratak nadi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Majka: 'Htio je to od malih nogu'

Čak nekoliko tisuća vjernika iz svih krajeva Hrvatske, ali i BiH, ponajprije rodbina i prijatelji novog biskupa rodom iz Strupnića kraj Livna pratili su zaređenje trećeg ličkog biskupa. Najponosnija je bila njegova majka.

"Najsretnija majka na svijetu i ponosna. On je to htio od malih nogu. Vazda u Međugorje išao sa mnom i govorio 'Ja ću ići, ja ću ić'!' i hvala Bogu. A nisam znala da će do ovoga doći. Bio je dobar, radišan, voli raditi sve", otkrila je Janja Medo o sinu koji je s njom bar 40 puta išao u Međugorje, ali i pješke u Sinj.

Ovaj franjevac trećeredac od 2011. je vojni kapelan, tri puta je bio s hrvatskim vojnicima u mirovnoj misiji u Afganistanu, a zadnjih šest godina bio je i generalni vikar Vojnog ordinarijata pa su mu na ređenje došli brojni generali, bivši ministar obrane Damir Krstičević, sadašnji ministar obrane Ivan Anušić i ministar branitelja Tomo Medved. I stariji biskupov brat Zvonko Medo je vojnik.

"Ja i brat smo se tukli često dok smo bili mali. Ja sam kao fol ga čuvao, stariji sam od njega, ali obično je na kraju dana uvijek bio obračun. On je sasvim drugačiji tip od mene. Ja sam postao profesionalni vojnik, bio sam profesionalni vojnik, on je otišao u svećenike, on je više volio školu nego ja", kaže Zvonko Medo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekadašnjeg redovnika suradnici redom hvale.

"Bila sam na Ksaveru i ja kažem fra-don Marko biskup dragi, bio mi je gvardijan. U najljepšem sjećanju. Čovjek, osoba, svećenik, franjevac, skroman, vrlo radišan, iskreno pobožan, komunikativan i otvoren, misionar u pravom smislu", kaže školska sestra franjevka sada na službi u Samostanu sv. Mihovila u Zadru Bonifacija Barun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U gospićkoj Katedrali Navještenja Blažene Djevice Marije tražilo se mjesto više i za uzvanike.

'Velika čast, ali i odgovornost'

"Mislim da je Sveti otac pravog čovjeka odabrao za ovu poziciju. Drago mi je inače da su naši biskupi sve mlađi i mlađi. On je tipičan primjer toga. Mlad, sposoban, mislim da je prava osoba", rekao je potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner (HDZ) koji odavno poznaje msgr. Medu, a gospićki gradonačelnik Darko Milinović (LiPO), koji ga je nedavno upoznao dodaje: "Reći ću da smo ga dugo čekali i da se malo našalim jer smo se i nas dva malo šalili – kud će suza, nego na oko, kud će Medo nego u Liku. Dobili smo izvrsnog biskupa. Čini mi se na onim prvim našim sastancima da je to biskup iz naroda".

Na pitanje koje će župe prve obići, šalom je odgovorio i novi lički biskup.

"Čak i neki svećenici, kako se ja prezivam Medo, kažu da je najbolje da odem prvo u župu koja se zove Brlog. Mislim da neću otići u prvu župu, nego ću u Udbini imati krštenje petog ili šestog djeteta već 22. prosinca, to je četvrta nedjelja Došašća", poručio je msgr. Marko Medo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stupajući u službu u vrijeme prije Božića, za biskupsko geslo izabrao je: "Gospodine, ti znaš da te volim“.

Novi biskup otkrio nam je što mu ovo znači u karijeri, ali i njegovom poslanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Očekuje me velika odgovornost, sigurno veća nego što sam imao do sada. Biti odgovoran za Crkvu, gospićko-senjsku biskupiju je zahtjevno. Meni je ovo nova služba i ne očekuje me ništa lagano, ali kad se živi vjera i evanđelje, onda i uz teškoće i krize, napori unose dublji smisao u postojanje, To je vjera koja može dati dublji smisao mome, a onda i životu drugih. Biskupska služba je velika čast, ali ujedno i velika odgovornost biti prvi u svemu. Ljubavi, nasljedovanju Krista, zauzimanju za ljude koji su u potrebi", poručio je.

Prije ovoga, bio je generalni vikar vojnog ordinarija u mirovnim misijama te je bio u tri mirovne misije u Afganistanu. "Uvelike mi je pomoglo to iskustvo. Bio sam izbliza promatrao dvojicu biskupa, bio prvi suradnik biskupu mons. Juri Bogdanu. Samo iskustvo rada s hrvatskom vojskom, policijom i hrvatskim braniteljima - to su različita iskustva i životne nelagode, nepogode, sve ono što se događalo. Moći ulaziti u te situacije i pomagati im… Sve njihove poteškoće su me oblikovale i oblikuju iznova kao čovjeka", dodao je.

Što nam je još otkrio, pogledajte u videu.