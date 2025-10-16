Testirali znanje o lažnim vijestima: Interaktivna zona Net.hr-a izazvala posebnu pozornost

U Zagrebu je u tijeku četvrta konferencija Gamechanger – i to s rekordnim brojem sudionika.

Više od 150 predavača i panelista i oko 1700 posjetitelja, okupilo se na velikoj tehnološkoj konferenciji, gdje je posebnu pozornost privukla interaktivna zona Net.hr-a.

Na njoj su sudionici mogli testirati svoje znanje o lažnim vijestima kroz kviz prikazan na ekranu. Organizatori poručuju da Gamechanger nije bio samo još jedan događaj, već prava eksplozija inovacija, kreativnosti i tehnološkog entuzijazma.

Koji je cilj?

"Cilj svega ovog je da se ljudi dobro zabave, izađu kući s nekim korisnim uvidima koje će koristiti u svom privatnom i poslovnom životu, te da upoznaju nekog novog. To je najbitnije, da se ljudi podruže i vide koji će im kontakt pomoći u daljnjem smjeru razvoja", rekao je Matija Vučković, organizator konferencije Gamechanger.

"Svi pričamo o AI-ju, gledamo kako možemo napraviti efikasnije poslovanje, uz pomoć AI-ja kako možemo neke stvari automatizirat i kako možemo koristiti kreativnost čovjeka i pamet svakog od naših zaposlenika da ih usmjerimo i napravimo još bolje proizvode koji pomažu našoj zajednici", rekao je Matej Lončarić, RTL, glavni direktor digitalnog poslovanja Adria.