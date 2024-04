SVJETSKI DAN DOBRIH DJELA / Svjetski je dan dobrih djela. Što ste dobro učinili? Bojan iz Zagreba: 'Više puta sam ljudima spasio život'

Jeste li danas učinili nešto dobro? Svjetski je dan dobrih djela. Obilježava se globalno od 2007. godine. Glazba mnogima Izmami osmijeh na lice - baš kao što to može učiniti i nesebično dobro djelo - a svako je značajno. Na pitanje što je dobro učinio, jedan građanin kaže: “Ne znam sad bi li htio ili smio reći, ali spasio sam život par puta. Samo sam napravio što je bila moja ljudska dužnost i to je to”. Neka se dobra djela nikada ne zaboravljaju. “Ja sam iz BiH, a inače živim u Švedskoj, i u toku rata 93' jedna osoba koja me iznenadila, dala mi je 50 bosanskih maraka kad nisam imao ništa. I to ne mogu da zaboravim, to je ostalo u sjećanju, dan danas pamtim”. Koja dobra djela cijenite, što su drugi napravili za vas, a što vi za druge? Više pogledajte u Dobroj strani dana reporterke Ide Hamer