Ministar gospodarstva najavljuje da će on doskočiti njima, dok HDZ i u svojim redovima ima dovitljive načelnike.

"Sajamski dani u Splitu su svake nedjelje jer su obrtnici to tražili", kaže gradonačelnik Ivica Puljak. No ministar gospodarstva Damir Habijan, u razgovoru za RTL, poručio mu je - zakon se zloupotrebljava, tome ćemo doskočiti.

Puljak mu odgovara: "Mi ćemo svaki put u okviru zakona, kad možemo ispravit HDZ-ove greške, napraviti i to ćemo napraviti u budućnosti. Mislim da on prijeti nečim što on ne može napraviti."

Zakon o neradnim nedjeljama predviđa da lokalni čelnici do 60 dana na godinu mogu proglasiti sajamske dane i obrtnicima dopustiti rad nedjeljom i blagdanima. Uz Split, isto je napravila gradonačelnica Samobora, Petra Škrobot koja je ministru gospodarstva poručila:

"Iskoristila bih ovu priliku i pozvala ga da pogleda situaciju na terenu. I koliko se obrta i poduzetnika okrenulo zatvarat svoje obrte i da razmisli o njima prije bilo kakvih sankcija i promjena odluka."

Da se mora živjeti od nedjelje, odlučila je i Pula pa su sajamski dani od travnja od rujna.

Marija Bistrica ima ih gotovo cijelu godinu, 58 nedjelja i blagdana. I to je potez HDZ-ova načelnika.

"Ne bih to nazvao rupom. To je mogućnost koja je dana svima da je iskoriste. Neki imaju jedanput, neki dvaput. Evo Marija Bistrica svih 12 mjeseci", kaže Josip Milički.

Sajamski dani nisu dugoročno rješenje, poručuju u obrtničkoj komori.

"Ono na što ja skrećem pažnju je da ćemo mi imati ovdje određenu ovisnost obrtnika od načelnika i gradonačelnika, hoće li oni proglasiti sajmeni dan. Bit će ovisni o lokalnim samoupravama", kaže Dalibor Kratohvil, predsjednik HOK-a.

Kako će doskočiti gradonačelnicima koji veći dio godine dopuštaju rad nedjeljom, u Ministarstvu gospodarstva nisu nam odgovorili.

Inače, Državni inspektorat je napravio 1593 kontrole rada. Kršenja Zakon o trgovini na neradne nedjelje nije bilo, dok su evidentirana 66 prekršaja zbog rada u dane blagdana. Podneseni su optužni prijedlozi nadležnim sudovima.