Šok za četvrtinu kućanstava: Evo tko će plaćati novi porez na nekretnine!

Novi porez na nekretnine, koji bi trebao stupiti na snagu 2025. godine, posebno će utjecati na četvrtinu hrvatskih kućanstava koja, uz vlastiti dom, posjeduju barem još jednu nekretninu. Porezna reforma, iako još nije službeno predstavljena, izazvala je burne reakcije i polemike među građanima i stručnjacima.

Podrška stručnjaka s Ekonomskog instituta

Podršku reformi pruža i Ekonomski institut u Zagrebu, ističući da dosadašnji porezi nisu bili dovoljni da spriječe rast cijena nekretnina. Maruška Vizek, predstavnica Ekonomskog instituta, smatra da je ključno poslati jasne poruke vlasnicima nekretnina. Prema njenom mišljenju, stanovi bi prvenstveno trebali služiti za stanovanje, dok kratkoročni turistički najam ne bi smio biti najmanje opterećen porezima. Također, vlasnici stanova koji nekretnine drže praznima ili ih prodaju bez plaćanja poreza, doprinose problemu, a takvo ponašanje nije korisno za društvo.

Podaci koji otkrivaju prazne nekretnine

Prema prikupljenim podacima, u Hrvatskoj postoji čak 600 tisuća praznih stanova, a 40 posto ukupnog stambenog fonda ne koristi se za stanovanje. Jedan od ključnih podataka je da 25 posto kućanstava, osim doma u kojem žive, posjeduje još jednu nekretninu, te su upravo ti vlasnici oni koji će biti pogođeni novim porezom.

Kako će funkcionirati novi porez?

Novi porez na nekretnine plaćao bi se u rasponu od 1 do 10 eura po kvadratu, ovisno o odluci lokalnih vlasti - grada ili općine. Ipak, iz poreza će biti izuzete nekretnine koje se koriste za stanovanje, one koje se dugoročno iznajmljuju te nekretnine koje nisu prikladne za život. No, vlasnici nekretnina i stručnjaci u industriji iznajmljivanja već sada vide potencijalne probleme.

Boro Vujović, vlasnik agencije za nekretnine, ukazuje na činjenicu da postoje brojne "neinteresatne nekretnine" koje nemaju kupce ni najmoprimce, kao i one koje su u vlasništvu iseljenih Hrvata te nekretnine s neriješenim imovinsko-pravnim pitanjima.

Očekivanje službenog predstavljanja reforme

Porez je prvotno trebao biti predstavljen početkom tjedna, a evo stigao je u petak. Ministar financija Marko Primorac najavio je kako će sve biti predstavljeno uskoro, već idući tjedan, dok iz Vlade poručuju da nema većih otpora reformi, već se samo čekaju dodatna mišljenja pojedinih resora.

Unatoč dosadašnjim odustajanjima od sličnih mjera, ovaj put poruka Vlade je jasna – porez na nekretnine stiže 2025. godine, a cilj mu je osigurati priuštivo stanovanje za građane.