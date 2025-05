Suzana Hitrec: 'Jedino da nastavnici spavaju s djecom u sobi mogli bi ih cijelu noć nadzirati’

Maloljetnica je prijavila silovanje u rovinjskom apartmanskom naselju u kojem su bili smješteni srednjoškolci tijekom državnog natjecanja. Zločin je prijavila u prisustvu punoljetnog člana obitelji, a istodobno roditelji koji žele ostati anonimni traže inspekcijski nadzor jer smatraju da je do zlostavljanja došlo zbog nemara odraslih u pratnji učenika odnosno da su djeca ostavljena preko noći bez nadzora. Opširnim pismom o svim nepravilnostima na koje sumnjaju obratili su se i Ministarstvu obrazovanja iz kojeg poručuju da su o svemu obavijestili državno odvjetništvo, a da je krizni tim poslan u ustanovu. Policijska istraga je u tijeku, a svi izvidi i postupci s obzirom na to da je riječ o maloljetnim osobama su tajni.

Organizatori natjecanja odnosno Agencija za odgoj i obrazovanje kao i udruga učeničkih domova poručili su da su zapravo sve saznali iz medija te da tijekom samog natjecanja nije bilo nikakvih prijava niti naznaka da s nešto dogodilo.

Iz učeničkog doma u kojem učenica boravi su poručili da su odmah po saznanju postupili po protokolu i o svemu obavijestili sve nadležne institucije. Poručuju da surađuju s policijom te da će se čak i inspekcijskim nadzorom utvrđivati je li bilo propusta djelatnika koji su bili u pratnji učenika odnosno onih koji su bili zaduženi za nadzor učenika i za samu organizaciju putovanja.

Noćni nadzor djece na putovanjima

O svemu smo razgovarali sa Suzanom Hitrec, predsjednicom Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

Cijeli ovaj slučaj otvara zapravo pitanje odgovornosti nastavnika odnosno djelatnika koji su u pratnji učenika na natjecanjima, ali i na drugim putovanjima. Kakva pravila vrijede?

Mi imamo pravilnik o izvanučioničkoj nastavi koji podrazumijeva za svaku aktivnost gdje nastavnici vode učenike da imaju obvezu što se tiče same pratnje i odgovornost pratiti ponašanje i na neki način odgovarati za sigurnost Uvijek kad se nešto dogodi pažnja je isključivo na školi odnosno u ovom slučaju na učenički dom i što su radili nastavnici odnosno odgajatelji koji su u pratnji. Ono što treba reći je da iako se sve osobe u pratnji trude oko toga - da dan traje 24 sata i da se svaki odlazak na takvu izvanučioničku nastavu i aktivnosti temelji na povjerenju između učenika, nastavnika i roditelja. A i to da će se oni pridržavati pravila i da neće tijekom noći izlaziti i soba i nešto raditi.

A mogu li učitelji, nastavnici paziti na djecu cijelu noć? Je li to njihova dužnost?

Pa to je apsolutno nemoguće izvršiti. To je svakom jasno. Jer je nemoguće da nastavnici spavaju zajedno s učenicima. Jedino kad bi spavali u istoj prostoriji onda bi to mogli. To je ogroman problem koji se već godinama pojavljuje. Kad se dogode nažalost neki tragični slučajevi onda to izlazi u javnost. Važno je reći da je sve više nastavnika koji ne žele ići u pratnju s učenicima jer ne mogu preuzeti tu odgovornost.

'Pravila nisu bezvezna ovo nije igra'

Koja onda pravila vrijede u slučaju da se dogodi ovakva situacija ili bilo koja druga koja ugrožava učenike?

Mi imamo jasnu situaciju postupanja prema protokolu, ali u svemu je najbitnije saznati prvu informaciju i tu je ključno to povjerenje da učenik koji ide negdje izvan svog mjesta i noći negdje - da prva osoba kojoj kojoj da bilo kakvu informaciju da to bude nastavnik koji je zadužen za njega.

I onda on odlučuje što da radi s tom informacijom? Koga mora obavijestiti, kome prijaviti?

Treba obavijestiti i roditelje i ravnatelja, a u svakakvoj ovakvoj situaciji odmah treba obavijestiti i policiju

Koja je vaša poruka roditeljima?

Da poduče djecu da u potpunosti slušaju nastavnike i odgajatelje koji ih prate, da ne zaobilaze pravila jer pravila nisu bezvezna. Dakle , ovo nije igra neka i moraju na neki način odgovarati za sebe, da se drže zajedno, da se ne izoliraju, da budu uvijek u grupi, da vjeruju nastavniku i daju mu odmah informaciju o bilo čemu što odstupa od uobičajenog.

