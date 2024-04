Dvije djevojke u Splitu tukle su treću, a četvrta je sve snimala, nakon čega se društvenim mrežama proširila zastrašujuća snimka. Policija je privela četiri osobe.

Djeca do 14 godina ne mogu kazneno odgovarati, a do 16. im se izriču odgojne mjere. Tek u dobi od 16 godina se može govoriti o maloljetničkom zatvoru, koji se izriče u tri do pet posto slučajeva. Za RTL Danas je progovorila Lana Peto Kujundžić, sutkinja koja je godinama sudila maloljetnicima.

"Stalno govorimo o delinkventima, kriminalcima, nemojmo ih tako zvati. To su djeca u sukobu sa zakonom koja su možda bila žrtva, a sad su se pojavili kao počinitelji kaznenih djela", smatra sutkinja.

Pita se i jesmo li dovoljno uložili u tu djecu. "Stalno govorimo o tome da se svakoj državi i društvu isplati napraviti programe u kojima ima puno psihologa koji će raditi s djecom, da imamo savjetovališta gdje ćemo ih učiti nenasilnom ponašanju, gdje ćemo imati male grupe u kojima će učiti komunicirati. Još uvijek postoji buling u kojem se djeca raduju kad druga djeca maltretiraju i zlostavljaju nekoga. To se stavlja na mreže, svi to gledaju i javno je dostupno. To je ono što nismo podučili djecu ni od vrtićke ni od školske dobi", upozorava Lana Peto Kujundžić.

"Apeliram na Ministarstvo obrazovanja da se uvedu neki obavezni predmeti koji moraju postojati kako bi se spriječilo djecu da se ponašaju nasilno", zaključila je sutkinja.

