TKO O ČEMU... / Šušnjar ponovno o krušnim proizvodima, razbjesnio pekare: 'Imam trošak vrećice, trake, struje...'

Savjet koji je građanima dao ministar Šušnjar naljutio je pekare. Podsjetimo, savjetovao je bojkot preskupih trgovaca, pa podijelio savjet potrošačima o 50 kiflica za tek sedam eura. Doznajemo kako mogu biti i jeftinije ako Vlada povuče prave poteze, ali i što više neće biti na popisu zamrznutih cijena. 'Imamo trošak vrećice, imam njezin trošak koja mi to prodaje, imam trošak trake, struje koji je duplo veći nego kućanstvo, trošak vode - to su prvi troškovi zatim treba platiti porez. Jedna kiflica je pet posto i za svaku treba dati u proračun. Kad se to sve skupi - inače se računa cijena materijala se pomnoži s tri da bi se dobila realna cijena distribucije. Mi smo li-la jer nismo mijenjali cijenu od kad se prešlo kuna-euro', rekla je Renata Kruhan, vlasnica pekarnice u Bregani.