Studentske sobe prodaju se i za 1000 eura, iz SC -a upozoravaju: 'To je kažnjivo Kaznenim zakonom'

Mjesta u studentskim domovima nedostaje, a samo se u Zagreb prijavilo tri tisuće studenata više nego je dostupnih mjesta.

Prvi rezultati natječaja su tu, a s njima su se pojavili i oglasi za preprodaju najtraženijih i najjeftinijih stambenih kvadrata. Anonimno u grupama na društvenim mrežama, krevet u studentskoj sobi prodaje se i za 1000 eura. Sve to i dalje je jeftinije od najma stana, a iz Studentskog centra upozoravaju na česte kontrole i stroge kazne.

O problemima studentskog stanovanja razgovarali smo s Vladom Levakom, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu koji je odmah na počeku razgovora istaknuo kako je smještaj u studentskom domu osobno pravo studenta i nije prenosivo na drugu osobu i ne može se kupiti i prodati.

" Mi to kontroliramo, pratimo i po društvenim mrežama što se događa i onoliko koliko možemo otkrivamo one koji su za to odgovorni", kazao nam Levak te ističe da je riječ o težem disciplinski prekršaju sukladno Pravilniku smještaja u studentskim domovima i za one koji kupuju i oni koji prodaju mjesta.

"Mi te osobe isključujemo iz studentskog doma i trajno gube bravo smještaja u studentskom domu", naglašava Levak.

Prošle akademske godine u 40 redovitih kontrola i brojne izvanredne utvrdili su, navodi Levak, da je devet studenata prodalo ili kupilo smještaj u studentskom domu.

" I trajno su ga izgubili. Preprodaja je manja nego prijašnjih godina. Ovdje je stvarno riječ o ilegalnoj radnji koja je kažnjiva Kaznenim zakonom i apeliramo prema studentima da to ne čine", zaključuje pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu Vlado Levak.

