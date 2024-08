Cijena sobe u studentskom domu 50 eura, a za stan minimalno 350. Bit će i gore

Studentica Monika Živičnjak na smještaju u domu već je četiri godine. Nada se da će svoje mjesto dobiti i najesen.

"U domu sam otkad sam počela studirati i to zato je jeftinije", kaže nam studentica Monika. Student Mislav Prce ističe: "Cijene stanova su prije bile normalnije. To je sad sve podivljalo"

Naime, cijena sobe u domu je 50 eura, a za stan bi minimalno morao platiti 350 eura.

U Zagrebu će rezultati natječaja za smještaj u domu biti poznati u ponedjeljak. Prijavilo se 2.500 studenata više nego što je dostupnih mjesta.

"Mislimo da bi se još veći broj studenta prijavio kad bi bilo više mjesta. Kada gledamo broj studenata koji je preko 65 tisuća na Sveučilištu u Zagrebu i kad tome nadodamo privatna učilišta vidi se da u Zagrebu nedostaje ležajeva", kaže Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu.

Krevet više traži se i u ostatku zemlje. Cijene smještaja u studentskim domovima razlikuju se od grada do grada i ovisno o kategoriji sobe. U Zagrebu će od jeseni cijene rasti od 3 do 10 eura, pa će za smještaj studenti morati izdvojiti od 30 do 90 eura na mjesec. Studentska soba u Osijeku košta od 50 do 130 eura. U Rijeci od 51 do 73 eura, a u Splitu od 65 do 105 eura.

Kolike su cijene stanova?

To je i nekoliko puta jeftinije od onoga što moraju platiti studenti kojima je najam stana jedina opcija.

"Od 450 do 550 eura treba izdvojiti za garsonijere, a od 600 do 700 eura za dvosobne stanove. To je studentima previše, oni se zato odlučuju za cimerstvo pa traže stanove s više soba. Ukupni trošak je veći, ali pojedinačni je tada manji i iznosi oko 300 eura", kaže Filip Ćulibrk, agent za nekretnine.

Tu su još i troškovi režija te hrane što malo koji studentski budžet može podnijeti. "Ovdje u domu živim jednu godinu, puno je jeftinije nego stan, ne moramo se brinuti oko hrane jer imamo i menzu, a i društvo je tu“, rekao je student Ivano Glavinić.

"Imamo menzu, sadržaje poput teretane i praonice rublja koji su nam dostupniji po jeftinijim cijenama. U stanu sam kuhaš i imaš još mnoge troškove koji kad si u domu ne postoje“, rekao je student Marko Šupica.

Baš zato mjesta u studentskim domovima često se i preprodaju, a iz Studentskog centra upozoravaju.

"Vršimo redovite kontrole, protekle godine izrekli smo 9 mjera trajnog gubitka smještaja u domu. Naglasio bih da je kupoprodaja mjesta teški disciplinski prekršaj i može dovesti do toga da student trajno izgubi svoje mjesto“, objašnjava Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu.

Pomoć studentima podstanarima je i subvencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tako će 60 eura na mjesec za stanarinu dobiti 2.805 studenata.