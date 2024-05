Partnerici je nožem prerezao vrat, a potom je sam pozvao policiju rekavši da je ubojstvo počinio u samoobrani. Dočekao ih je u travi. Iz Policijske uprave zagrebačke poručuju da je muškarac (48) trenutačno na ispitivanju nakon čega će biti predan pritvorskom nadzorniku.

Nož je pronađen na mjestu zločina, koji se dogodio nakon 19 sati na savskom nasipu kod nikad dovršene Sveučilišne bolnice. To je mjesto gdje šetaju i trče brojni Zagrepčani koji su sinoć bili u šoku.

"Ja tu trčim 20 godina, nikad nije bilo nikakvih incidenata", kazao je Zagrepčanin Darko.

Ubijena žena je majka dvoje djece, koje ima s bivšim mužem.

"Slučaj će, mislim, pokazati da se radi o planiranom ubojstvu jer mislim da nitko baš ne ide u šetnju noseći hladno oružje sa sobom", kazala je Dunja Bonacci Skenderović, stručnjakinja za suzbijanje nasilja protiv žena.

Četvrto je ovo ubojstvo u glavnom gradu u samo mjesec dana, treći femicid. Na Kvatriću je muž ubio ženu, na Srednjacima je ženu ubio sinov poznanik, prije dva dana na Črnomercu sin majku.

"To nam govori da imamo problem, bez obzira što smo članica EU i što je 2024. Žene i dalje nisu zaštićene i da su najmanje zaštićene u svojoj obitelji, mi kao društvo to moramo prepoznati i hitno poduzimati mjere kako bi to spriječili", kaže Una Zečević, odvjetnica Udruge Spasi me

Tri ubojstva počinjena su nožem, jedno vatrenim oružjem. "Ponekada su te kazne veće za prekršaje u prometu nego kada se radi o ljudskim životima", kaže Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova

Strože kazne donijele su nedavne izmjene Kaznenog zakona. "I to je kazna zakona o minimalno 10 godina do dugotrajne kazne", ističe Marija Goatti, glasnogovornica zagrebačke policije.

Ove godine počinjena su tri femicida, lani sedam, 2022. njih 13, 2021. deset, a 2020. godine čak 15.

"Tu smo povećali kazne, uveli novo kazneno djelo, maksimalno zaštitili žene u slučaju nasilja, tako da smo tu napravili veliki iskorak, naravno tu i dalje treba raditi na prevenciji", kaže Ivan Malenica ministar pravosuđa i uprave

Za 48-godišnju majku dvoje djece je prekasno. Život joj je oduzeo muškarac s kojim je živjela. Je li počinitelj otprije poznat i prijavljivan za nasilje u obitelji, policija još ne otkriva.