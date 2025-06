Stručnjak za terorizam otkrio kako će Iran odgovoriti Izraelu: 'Masovni napadi, izvjesni i teroristički udari'

Za Tel Aviv to je samoobrana, za Teheran riječ je o objavi rata. U najnovijoj eskalaciji sukoba Izrael je izveo seriju masovnih napada u kojima je ciljao i pogodio lokacije povezane s iranskim nuklearnim programom, vojne baze, aerodrome, ali i glavni grad.

Iz Teherana poručuju da su napadnuta i stambena područja te da je poginulo oko 80 ljudi. U protunapadu, Iran je prema Izraelu lansirao oko 100 dronova, za koje Izrael tvrdi da je presreo.

Novu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku u studiju RTL-a Danas komentirao je stručnjak za sigurnost i terorizam i profesor s Filozofskog fakulteta Mirko Bilandžić.

Zašto je baš sada Izrael napao Iran?

Ovdje se radi o jednoj savršeno planiranoj i izvedenoj operaciji koja uključuje vojna djelovanja. Ali ono što je puno ozbiljnije, uključuje obavještajne tajne akcije. Očigledno je Mossad raspolagao vrlo preciznim podacima o sastanku samog vojnog vrha i to je trenutak koji je izabran radi postizanja ozbiljnog strateškog šoka u trenutku kada je Iran i inače na tom području poprilično destabiliziran, i zbog libanonske i palestinske, ali i sirijske situacije. To je još jedan dodatan udar na političko psihološkoj dimenziji. Na vojnoj dimenziji ti su učinci ipak bitno niži od onoga kako se sve to bombastično prikazuje. Nemamo nikakve dokaze da je cijelo nuklearno postrojenje uništeno, a nemamo ni dokaze da će likvidacija čelnih ljudi u Iranu dovesti do oslabljenja njihovih vojnih sposobnosti.

Moćni iranski časnici ubijeni su u napadu. Izraelci su pogodili su nuklearno postrojenje. Koliki su im točno udarac nanijeli i koliko je to zapravo opasno?

Ovo je ozbiljan udarac. Čini mi se da je najozbiljniji udarac to što je moćni Mossad definitivno pokazao da ima vrlo razgranatu obavještajnu mrežu u samom vrhu iranske države. Jer ako imate vojni vrh koji se sastaje na tajnoj lokaciji, a druga strana to zna, to je ozbiljan udarac. To je i udarac u političkom smislu. Jedan o najozbiljnijih strahova Izraela je moguće ponovno približavanje SAD-a Iranu u pogledu nuklearnih programa. Ne zaboravimo da je do nedavno Iran bio glavni američki saveznik na području Bliskog istoka. Svaki taj potez za Izrael je velika opasnost i meni se čini da i ta dimenzija ima ulogu u ovoj operaciji. Ja bih rekao u ovom trenutku situaciju na Bliskom istoku koja je išla prema kakvoj-takvoj strukturiranoj deeskalaciji, ovog trenutka je opet destabilizirana. Da je išlo prema deeskalaciji, glavni troublemaker ostaje Benyamin Netanyahu i Izrael, u ovom trenutku to nije tako i on mijenja tu bitnu poziciju.

Iran je uzvratio dronovima, koliko ozbiljno može zaprijetiti Izraelu?

Ta odmazda je izvjesna u političko-psihološkom smislu, meni se čini da je ona neizbježna. Ono što ostaje u vojno-racionalnom smislu, koji je zaista doseg Irana u pogledu moguće vojne odmazde prema Izraelu. Ona je izvjesna, izvjesna je i u pogledu korištenja svih izraelskih saveznika.

Kako bi to moglo izgledati?

Očekujem da će to biti masovni udari raketni. Iran ima ozbiljan arsenal balističkih raketa. Meni se čini da ova dimenzija koju Izrael predviđa u smislu terorističkih udara, pa štiti sva veleposlanstva i zatvara, također izvjesna. Ali čini mi se da je najveća neizvjesnost ovog trenutka odgovor na pitanje razloga ovog izraelskog udara, a to je jesu li točne britanske i izraelske procjene da je Iran došao u situaciju da je razvio nuklearne i bojne glave.

Hoće li se Amerikanci uključiti u ovaj sukob?

Oni su i uključeni. Izvjesno je da će se uključiti u slučaju bilo kakvog iranskog odgovora prema američkim interesima i osoblju i postrojenjima. Mislim da je američki udar izvjestan u pogledu odgovora. Ali zaista će se sigurno uključiti jer ovo mijenja i američku poziciju na tom području, američki utjecaj u odnosu na Iran i arapske države, ali i u odnosu na Izrael. Izrael ima specifičnu poziciju na SAD kad je sigurnost u pitanju. Izrael je monstruozna država koja ostvaruje samo svoje nacionalne interese i ne preza ni od kakvog savezništva, humanitarnog prava ni međunarodnog prava. Vjerojatno mi se čini točna izjava da Amerikanci nisu bili na taj uključeni u ovu operaciju, a to je njima ozbiljan strateški izazov na tom području.