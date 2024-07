Vani skoro 40, u moru skoro 30. Temperatura mora obara rekorde, ali i kupači.

Da, rashlade se, ali za to su potrebni sati. Čak je i do izjava nemoguće ako sami ne zakoračimo u more, jer ljudi jednostavno ne izlaze.

"Izađemo pod tuš i tu se malo dodatno rashladimo. Na kraju tuš spašava stvar, ako ne možemo da se rashladimo u moru na kraju nas tuš stvarno rashladi dodatno", kaže Dragan Ristić iz Austrije.

Ali ovako visoke temperature mora nisu dobre, može doći do umiranja riba, rakova, svih morskih vrsta.

"Tako da je vrlo česta situacija dezorijentiranost kod riba, malo se izgube i ne znaju di su zbog tih visokih temperatura. Što je temperatura viša, topljivost plinova je manja, dakle, vama se kisik slabije otapa u tom površinskom sloju", objašnjava Mladen Šolić, voditelj Laboratorija za mikrobiologiju Instituta za oceanografiju u Splitu.

Više pogledajte u nastavku:

