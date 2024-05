Ako ste vlasnik automobila u Hrvatskoj, vrlo vjerojatno su iscurili vaši osobni podaci. I to ime, prezime, OIB, JMBG, datum rođenja, adresa, registarske oznake i podaci o tehničkom pregledu i auto osiguranju.

Riječ je o gotovo dva i pol milijuna zapisa o vozilima, odnosno milijun i 200 tisuća podataka fizičkih osoba. Incident je otkrio Večernji list, koji ima dokaz da je curenje podataka prijavljeno Sigurnosno obavještajnoj agenciji. SOA je, pak, kontaktirala MUP, Državno odvjetništvo, ali i Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Trenutačno se provodi istraga o tome od kuda su iscurili podaci, a prema Agenciji to je moglo biti iz MUP-a, Centra za vozila Hrvatske i Hrvatskog ureda za osiguranje. Ministar unutarnjih poslova to demantira. "Tu ima podataka koje MUP niti prikuplja, niti ih obrađuje", kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

U RTL-u Danas gostovao je stručnjak za informacijsku znanost, Lucijan Carić.

Trebamo li se zabrinuti jer su podaci svih vozača, dakle svih nas, nekome postali dostupni?

"Da, trebamo se zabrinuti jer to sve spektakularnije i spektakularnije, mi smo imali ogromna curenja iz Agencije za naplatu potraživanja. Ovo sada ako se samo gleda o podacima osoba je znači jedno 6 ili 7 puta veće od najvećeg curenja podataka iz Agencija, tamo je iscurilo mislim podaci oko 250 tisuća građana, a sada imamo podatke o 120 tisuća građana. Ovo je lagano već informacijsko sigurnosna hrvatska katastrofa".

Kako se to uopće moglo dogoditi, tko je odgovoran?

"Pa ne znam, ja sam ovako iz glave zaključio da se može raditi o Centru za vozila Hrvatske ili o MUP-u. Međutim i jedni i drugi su relativno uvjerljivo to opovrgli zato što tvrde da nemaju taj skup podataka, Ako kažu da nemaju onda je kriv možda netko treći. Jedna od tih institucija je izvor. To treba otkriti Agencija za zaštitu osobnih podataka, a onda MUP i DORH".

Što nam to govori o sigurnosti i stupnju zaštite sustava?

"Sigurnost nam je na niskim granama. Ovo pokazuje da se s podacima građana postupa vrlo neodgovorno".

Kome ti podaci mogu koristiti?

"Jedna od spekulacija je bila da oni koriste osiguravateljima jer to su sve podaci koji za njih imaju neku komercijalnu vrijednost. Ako su osiguravatelji u to uključeni, oni koji su uključeni po meni bi trebali izgubiti licence i trebali bi se baviti nečim drugim, ali ne osiguranjem. To je skandalozno ako su oni kupovali i dobavljali podatke koji su protupravno i kriminalno izvučeni"

Kakav epilog istrage očekujete?

"Ne očekujem ništa. Imamo slučaj s Agencijama za naplatu potraživanja. Mi ne znamo što će se dogoditi. Ne znam, ovo je prilično loše za Hrvatsku pogotovo u tom zajedničkom europskom naporu za osiguranje informacijskog sustava i ovo je na neki način katastrofa".