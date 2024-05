Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u ponedjeljak je poručio da traju intenzivni izvidi o tome kako su iscurili podaci o vozilima i njihovim vlasnicima, naglasivši da ti podaci nisu iscurili iz MUP-a, kao i to da ih nema u javnom prostoru.

Večernji list sinoć je objavio da je u posjedu dokumenta o prijavi Sigurnosno obavještajnoj agenciji (SOA) zbog curenja 2.444.587 zapisa o vozilima 1.195.052 fizičkih osoba, odnosno podataka poput imena, adrese, OIB-a, JMBG-a, datuma rođenja, registracije i drugih podataka o vozilima i njihovim policama osiguranja.

Božinović je u izjavi novinarima naveo da je MUP pokrenuo intenzivne izvide u četvrtak popodne, kad ga je SOA obavijestila da se radi o najvjerojatnije kaznenim djelima vezanima uz raspolaganje određenim podacima, kao i da izvide također provodi i Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Radi se o setu podataka koji su dodatni u odnosu na ono što radi MUP, naglasio je ministar. "Dakle, tu ima podataka koje MUP niti prikuplja, niti ih obrađuje, što onda upućuje na vjerojatnost da je do protuzakonite radnje došlo u nekoj od institucija koje mogu i imaju, na temelju sporazuma i zakona, pravo koristiti podatke koje u njihovom izvornom obliku prikuplja MUP", rekao je.

'Ne možemo govoriti o klasičnom hakerskom napadu'

"Još ne možemo govoriti o prirodi kaznenog djela, ali ono što dosad ničim nije potvrđeno, a to je da se radi o nekakvom curenju podataka koji bi preko interneta bili dostupni širem krugu ljudi", naglasio je Božinović, odnosno istaknuo kako je bitno "da u javnom prostoru nema tih podataka".

Napomenuo je da ne možemo govoriti o klasičnom hakerskom napadu jer očito da to nije bio neovlašteni pristup bazama u virtualnom prostoru, već o nečemu drugom. "Pretpostavljamo da je to preneseno na određen medij, primjerice USB-stick i zbog toga se to i nije u ovom trenutku raširilo i nije dostupno većem broju ljudi", ocijenio je.

Na policiji je, dodao je, da utvrdi tko ima baze podataka s tim specifičnim podacima, "koji se razlikuju od onih koji izvorno nastaju u MUP-u" i da se dođe do počinitelja. "Na sve fizičke i pravne osobe primjenjuje se opća europska uredba o zaštiti podataka, AZOP je taj koji nadzire korištenje i zloporabu korištenja podatka građana i prilično sam uvjeren da će se u zajedničkom radu doći do odgovora na pitanja koja nas zanimaju", poručio je Božinović.

