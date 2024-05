Uznemirujuća kupnja u Zagrebu! Kupac je u limenci smeđeg graha pronašao štakora. Sve je fotografirao i javio se udruzi "Halo, inspektore" rekavši da više ne može ništa jesti od same pomisli na smrad i šoka nakon viđenog.

Proizvodi se u Italiji, a kupljen je u velikom trgovačkom lancu u Zagrebu koji je odmah nakon dojave uklonio proizvod i o tome obavijestio proizvođača. Na teren je izišla i Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata koja je o slučaju obavijestila i Europski sustav brzog uzbunjivanja za hranu.

"Prvenstveno bih htjela iskazati žaljenje zbog neugodnosti koje je naš kupac imao u ovom slučaju. Kad smo zaprimili reklamaciju, odmah smo informaciju proslijedili proizvođaču i od njega tražili očitovanje. S obzirom na to da se radi o mišu koji je bio u konzervi, mi nismo trebali provesti dodatnu deratizaciju", kazala je Nera Tomić, direktorica Službe upravljanja kvalitetom u Konzumu.

"Pa to je degutantno. Mislim da mi je više žao tih ljudi koji su to otvorili i vidjeli. Sada se smireno trebaju poduzeti mjere da se to više ne desi i da takva hrane više ne dolazi na tržište", rekao je Marijan Katalenić, stručnjak za sigurnost i kvalitetu hrane.

