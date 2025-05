Stručnjak analizirao nevjerojatnu snimku medvjedice na Ivanščici: 'To je znak...'

Na Ivanščici, najvišoj planini sjeverozapadne Hrvatske, pojavila se medvjedica s mladuncima! Tako barem tvrdi planinar, koji je objavio i snimku te objasnio da je obitelj medvjeda, medvjedicu s dva mladunca, uočio i snimio kod vrha Ham, na oko 670 metara nadmorske visine.

Iz Lovačkog saveza Varaždinske županije kažu da je moguće, iako rijetko da se na ovom području vide medvjedi.

Više o neobičnoj situaciji razgovarali smo s Đurom Huberom, stručnjakom koji prati populaciju medvjeda u Hrvatskoj i profesorom emeritusom Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Na pitanje je li neobično vidjeti ovakvu vrstu na Ivanščici, Huber kaže: "Za nas je iznenađenje, stvarno je to medvjedica s dva ovogodišnja mlada, imaju pet-šest mjeseci. Nadamo se da je stvarno snimljena na Ivanščici, to treba još netko potvrditi. Kako su došli tamo? Najbliže iz Slovenije, iako ni taj dio oko Macelja nije ni za Sloveniju tipično stanište medvjeda. Tamo dođu i odu. U Hrvatskoj su se pojavili čak i kod Stona, relativno često plivaju na Krku, ove godine jedan. Svugdje pomalo se šire".

Što ako dođe do susreta s medvjedom?

Pitali smo i kako to da se toliko šire po Europi i što nam to govori o ovom prirodnom staništu. "To je s jedne strane znak da zaštita funkcionira, da ih se ne ubije prije nego uspiju negdje doći. Sve životinje imaju malu tendenciju širenje, a u Europi smo i dokazali i objavili u 'Science' časopisu da su se stvarno medvjedi i vukovi dosta proširili", objašnjava Huber.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stručnjak je dao vrlo važne savjete za ponašanje ako dođe do susreta s medvjedom. "Ne treba ništa izazivati, snimiti ih kao što je ovaj gospodin. Ne prilaziti, pogotovo kad je ženka s mladima - može biti neugodna jer bi ih branila. Medvjed kao takav nije opasan i tamo gdje normalno živi, u Lici, Gorskom kotaru, nitko se ne čudi činjenici da su medvjedi u okolini i to ne doživljava kao opasnost. Ali opet, kad se pojavi tamo gdje nije redovno prisutan, onda se odmah misli da je panika i da se treba napraviti izvanredno stanje. Ne treba, treba se normalno ponašati", kaže Huber.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne približavati se, ne izazivati, ali ne ih privlačiti na neki način, s hranom. To je najgore, ako ih naviknute da dolazi na hranu kod kuće, onda je to veliki problem. Ovdje je iznenađenje da je to ženka s mladima, imala bi sreću da ostane tu. Da je to mladi mužjak, koji je obično prva kategorija koja se širi, onda bi vjerojatno se malo zadržao i otišao. Ona bi mogla ostati, a pitanje je želimo li mi to ili ne", zaključuje naš sugovornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa