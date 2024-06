Joe Biden i Donald Trump u prvoj izbornoj debati uoči američkih predsjedničkih izbora u studenom. Sučeljavanje na CNN-u stvorilo je velike probleme demokratskoj stranci - nakon fijaska sve je više onih koji bi mijenjali kandidata.

Debatu i budućnost Amerike za RTL je analizirao bivši ministar vanjskih poslova Mirom Kovačem

Nakon ove debate konsternacija među demokratima. Mislite li da će ići u zamjenu kandidata?

Biden je rekao nakon debate da on ostaje kandidat. Hoće li doći do neke pobune da ga se svrgne sa te pozicije kandidata - ne znam, ali je izvjesnije da će on ipak biti kandidat.

Imaju ga mogućnost na konvenciji potvrditi i to će biti 3 mjeseca prije samih izbora. Ako ipak dođe do toga da ga zamjene je li ipak ta situacija odmah osuđena na poraz?

To ne možemo znati, ali Trump je sada u dobroj poziciji. Sad je pokazao da je dominantan, u dobroj formi, mentalnoj i fizičkoj. Izrugivao se s predsjednikom Bidenom koji je zaista pokazao jednu slabost, neuvjerljivost bio je u svađi s agilnošću dok je Trump bio u svađi sa istinom, ali na kraju je bio dojam taj koji je presudio, a ljudi su presudili, 2/3 njih da je Trump bio bolji i da je pobijedio.

Ako se demokrati odluče na zamjenu tko bi imao najveće šanse protiv Trumpa - je li vrijeme da demokrati ponude ženu?

Gospođa Kamala Harris svakako dolazi u obzir, ali moj je dojam da ne bi mogla dobiti Trumpa. trenutno kako stvari stoje u ovih šest država koje su ključne - Arizona, Pennsylvania, Navada, Wisconsin, Michigan - u tim državama trenutno vodi Trump. S druge strane, ono što čujem je da u silicijskoj dolini velike tvrtke navijaju sad opet za Trumpa. Ono što čujem od Trumpovog tima je da se sad već rade ukazi predsjednika SAD-a ako osvoji mandat. Znači ovoga puta idu vrlo, vrlo ozbiljno raditi i bili bi možda manje amaterski raspoloženi s nekim potezima. Ja sam strukturalist, to me je naučilo iskustvo, ako i pobjedi Trump neće biti previše promjena u orijentaciji SAD-a zato što postoji interes a interesi vas tjeraju da vučete neke poteze. Primjerice Kina. Trump je inicirao jako agresivno protiv Kine a Biden je nastavio na tom planu.

Zbog Bidenevog nesigurnog govora, u drugi plan pale su Trumpove laži

Debata neće biti odlučujuća na kraju krajeva, ali ono što je jasno da je najveća opasnost je hoće li američki sustav, demokratski sustav te šokove izdržati. Američki srednji sloj je osiromašen. Sve su veće razlike između bogatih i manje bogatih i ako nemate jak srednji sloj dolazi do toga da se dovede u pitanje demokracija. To je najveći izazov. Ne samo u SAD-u, to vidim i u Europi, u Francuskoj, u Italiji i drugdje.

Može li Trump zaustaviti rat u Ukrajini, kao što olako kaže?

Nisu Amerikanci krenuli u Drugi svjetski rat samo zbog Holokausta. Amerikanci su krenuli u Drugi svjetski rat da zaustave širenje, ekspanziju nacističke Njemačke koja je htjela osvojiti Euroaziju. Znači, Amerikanci imaju vrlo jasan interes da ne smije postojati hegemon u Euroaziji. Rusija ne smije biti previše jaka. Nije bitno je li to predsjednik Trump ili Biden. Amerikanci to neće dopustiti. I ako se dogodi da pobijedi Trump na izborima, on će i dalje podržavati Ukrajinu tako da Rusija ne pobijedi u ovom ratu. To je jasno kao dan.

Što može obećati Putin, odnosno kako ih može staviti zajedno za stol? Do sada to nije bilo moguće.

Da uskrati pomoć Ukrajincima, ali ponavljam, ima puno floskula u ovim kampanjama Tko je 2018. naoružao Ukrajinu? Pa Trump.

Tko Hrvatskoj više odgovara, odnosno s čijom administracijom bi bilo lakše ostvarivati interese na ovom području?

Amerikanci su naši partneri i mi smo s Amerikancima uspjeli i vratiti okupirana područja 1995. i s Amerikancima danas imamo dva velika bloka kad govorimo o suradnji. Blok A - sigurnost, a to je NATO. I drugi blok - energetika. Mi smo napravili ovaj terminal za ukapljeni plin kod Krka i imamo šansu napraviti interkonekcije prema BiH i to moramo napraviti da budemo na karti svijeta jedan čimbenik kad je riječ o energetici. Znači, kad je riječ o SAD- u, tu je za nas važno da će i Trump, ako pobijedi, ili ako ostane Biden, ako bude netko od demokrata, da ćemo s njima moći još bolje surađivati ako ovaj energetski dio odradimo ovu interkonekciju. Sigurnost i energetika, to je ono što nas veže za SAD.