Tko bi zbog previše prigovaranja u vožnji tužio svog suputnika? Pitali smo to građane, a većina ih je rekla da ne bi, dodajući da su to gluposti. Iako, mnogi su priznali su takve situacije imali.

Jedna je žena dobila 60 eura kazne jer ju je suprug prijavio za ometanje u vožnji. Odvjetnik Ivo Barun koji je stalno na sudu zbog raznih prekršaja, još nije imao takav slučaj.

"Moram priznati da sam prvi put u svojoj praksi čuo za ovakav slučaj. Nemamo tu presudu kod sebe, nisam vidio koji su dokazi provedeni, pomalo je bizaran slučaj da bi samo zbog nekakve verbalne distrakcije vozača netko mogao prekršajno odgovarati", dodaje odvjetnik Barun.

Što kaže zakon?

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama doista postoji odredba koja se može široko tumačiti u kojoj piše da je zabranjeno ometati vozača u vožnji, u suprotnom prijeti kazna od 60 eura. Goran Husinec, sudski vještak za promet objašnjava to ovako: "Jako ometa čovjeka, pogotovo neiskusnog vozača, kad ga netko ometa u vožnji, kad mu govori kako treba voziti", govori prometni stručnjak. "Ali to je jako teško dokazati jer je to riječ protiv riječi. Jedino kad bi bila neka snimka nadzorne kamere u autu, onda bi se to lako dokazalo", dodaje.

Da svaka interakcija, pogotovo gdje su emocije, nije dobra, upozorava i struka.

"Vozač dok razgovara sa suputnikom obični skreće svoj pogled koji umjesto da je na cesti završava na njemu i time propušta uočiti potencijalne opasnosti koje se događaju i rizik prometne nesreće se povećava", kazao nam je glavni urednik Auto motor sport magazina Kristijan Tićak.

Odvjetnik Barun ovakvih situacija nije imao. U Hrvatskoj gotovo da nema osobe koja nije završila na sudu zbog nekog prometnog prekršaja. Ipak, slučajevi da netko tuži nekog jer ga ometa zbog previše pričanja, iznimno su rijetki.