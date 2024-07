Neobična intervencija u Zagrebu gdje je vozač prijavio svoju ženu koja ga je ometala u vožnji, a ona je morala platiti kaznu od čak 60 eura. Detaljnije o ometanju vozača i kaznama RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić razgovarala je s odvjetnikom Ivom Barunom.

Općenito, zakon poznaje to da se ne smije ometati vozača. Je li vama poznato da je netko doista kažnjen zbog ometanja i što se uopće sve ubraja u ometanje vozača?

Moram priznati da sam prvi puta u svojoj praksi čuo za takav slučaj. Nemamo tu presudu niti sam vidio obrazloženje ni dokaze, pomalo je bizaran slučaj da bi samo zbog verbalne distrakcije netko mogao prekršajno odgovarati. Doduše, zakon o sigurnosti prometa na cestama je dosta općenit i neodređen, jer postoji odredba da je zabranjeno na bilo koji način ometati vozača.

Međutim, ta se odredba može vrlo široko tumačiti i po meni neka verbalna distrakcija ne bi smjela biti prekršajno kažnjiva jer bi puno brakova završilo na sudu kao što je u ovom slučaju. Po meni bi to trebala biti neka ozbiljna fizička distrakcija koja bi onemogućila vozača da upravlja vozilom, koja mu sužava vidno polje i koja za posljedicu ima prometnu nesreću.

Prijavio suprugu zbog puno pričanja u autu

Jeste li vi imali bizarnih slučajeva na sudu? Znamo da je zabranjeno prekomjerno trubljenje. Koliko je to - pet, šest ili koliko puta se ne smije trubiti?

Postoje neke odredbe koje su na granici bizarnosti. Mora se procjenjivati od slučaja do slučaja, sud mora procjenjivati kakav bi to intenzitet upotrebe zvučnih signala bio da ulazi u sferu prekršaja. Postoje razni prekršaji koji su na razini bizara. Spomenuo bih i da morate ostaviti vozilo sigurnim, znači zatvoriti sve prozore, a uzeti ključeve sa sobom. Pa ako vašom nepažnjom ili neopreznošću dođe do krađe, ne samo da ste ostali bez vozila, već riskirate i naplatu prekršajne kazne.

Muškarci čestu kažu da ih žene znaju ometati u vožnji. Vi niste imali taj slučaj da je baš došlo na sud?

Ne, ovo je prvi put. I ako bi ovo postala ustaljena praksa koja se treba ustaliti na prekršajnim sudovima, svi bi završili na sudovima. Sutra se spremam na more sa ženom pa se nadam da neće biti takvih problema u vožnji.

