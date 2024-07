Iz Pariza se uživo javila reporterka RTL-a.

Što sad, tko će sastaviti Vladu?

"Dan nakon izbora nema odgovora na to pitanje. Jedino što su ankete pogodile je da nitko neće imati većinu i da je pred Francuskom jedno politički nepredvidivo razdoblje, razdoblje potencijalne političke blokade", kaže reporterka pa dodaje:

"Jedna od opcija je da dođe do koalicije između Macronove koalicije i s druge strane - stranaka ljevice."

Pariz i Francusku čekaju Olimpijske igre, a nema vlade. Koliko može potrajati sklapanje vlade i hoće li Francuzi na nove izbore?

"Ne postoji rok u Francuskom Ustavu do kada se mora formirati nova Vlada. Ovo doslovno može potrajati i do godine dana, jer najraniji rok kada se novi izbori mogu raspisati je ljeto iduće godine. Francuski predsjednik posjeduje jednu mogućnost kada dođe do političke blokade, a Macron ju je koristio i u prošlom mandatu, a to je da se određeni zakoni usvajaju bez parlamenta", zaključila je Mlinarić.

