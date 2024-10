Stjepo Bartulica morao vratiti više od 6000 eura Hrvatskom saboru: 'Nisam nimalo odgovoran'

Biste li primijetili da gotovo godinu i pol primate 400 eura veću plaću? Dogodilo se to europarlamentarcu Stjepi Bartulici dok je bio saborski zastupnik. Greška u Saboru ipak je otkrivena. Je li znao da prima plaću koja mu ne pripada i je li vratio novac?

Javnosti najpoznatiji po proslavi mandata u Europskom parlamentu u crvenoj Ferrariju, a sada u fokusu jer ništa nije rekao dok mu je u Saboru sjedala prevelika plaća. Naime, Ivan Penava je 2022. zamijenio Bartulicu na mjestu predsjednika Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. To je za Bartulicu značilo četristotinjak eura manju plaću pa je u stranci tražio da mu nadoknade razliku.

"Tako da smo mi njemu nakon tog moljenja, žicanja, kako hoćete, izišli u susret, ali na temelju ugovora gdje je on imao određene zadatke koje mora ispuniti na razini mjeseca da bi taj novac dobio", pojašnjava politički tajnik Domovinskog pokreta Danijel Spajić. No dogodila se greška i Bartulici je nastavila sjedati i uvećana saborska plaća. "Nismo mi dalje imali uvid u to je li on nastavio primati u Saboru. Sada se ispostavilo da je primao i tamo. Koliko kažete, 16 mjeseci? Gledajte, to je njegova morala odluka", dodaje Spajić.

'Nisam nimalo odgovoran'

U Saboru kažu da se radi o njihovoj, administrativnoj grešci, Bartulica je sve dugove vratio. On nam se pak javio iz Sarajeva porukom. "Ovo sa Saborom je završena priča. Samo mogu reći da me zatekla i da nisam nimalo odgovoran", poručio nam je Stjepo Bartulica.

Bartulica je na račun dobio 6.726 eura više no što je trebao. Sa Saborom je dogovorio vraćanje u 16 rata. Jer je toliko uvećanu plaću i primao. Prvih pola godine plaćao je 420 eura mjesečno, a onda je preostalih 10 platio jednokratno, u iznosu od 4179 eura, i to u kolovozu nakon što je postao eurozastupnik.

Radić ga brani

Brani ga stranački kolega, da nije znao da dobiva nešto što mu ne pripada. "Ne vjerujem da bi itko bio svjestan u Hrvatskoj kada neka služba nekome da neki koeficijent, nešto isplati. Sabor je priznao da je to bila njihova greška. Sabor je obavijestio gospodina Bartulicu, on je vratio novce i ja tu ne vidim nikakvu priču", kaže predsjednik stranke DOMiNo Mario Radić.

No priču vide politički rivali i bivši stranački kolege pa Spajić poručuje: "Mene je iznenadila ta situacija, nisam to očekivao od gospodina Bartulice. Ali bilo je još i stranci poput Bartulice, ali hvala bogu više nisu u stranci." Mario Radić pak poručuje: "Ja bih svojim bivšim kolegama iz stranke poručio da više vode računa o svojim korelacijama i svojim isplatama i neisplatama, a ne o tuđim brigama."

Proljetos je Bartulica bio pod povećalom javnosti jer njegova i suprugina mjesečna primanja nisu bila dostatna za pokrivanje kredita od 300 tisuća eura za vikendicu na Prviću i normalan život. Tada je rekao da mu pomaže majka. Je li zbog velikih opterećenja šutio da dobiva ono što mu ne pripada, odgovor od Bartulice nemamo, no jasno je da je sve morao vratiti.

