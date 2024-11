Stižu snijeg i minusi. Iz HAK-a upozoravaju na ključnu stvar: 'Takvi vozači nemaju niti malo savjesti'

Izdana su upozorenja za cijelu Hrvatsku. Očekuju nas oborine, pad temperature, a u gorskim krajevima i snijeg.

Andrej Prosoli iz Hrvatskog autokluba razgovarao je s RTL-ovim Borisom Miševićem o nadolazećoj promjeni vremena.

Zadnjih desetak dana upozoravaju se vozači na maglu i moguću poledicu. Temperature su bile niske osobito tijekom noći i jutra. A sada kreću padaline. U Gorskom kotaru i Lici očekuje se i snijeg, a temperature idu prema minusu, dok će u u priobalju puhati bura.

"Već nekoliko dana upozoravamo na vremensku promjenu i onda molimo vozače da se zaista pripreme. Svi oni koji krenu na put moraju biti spremni na poledicu, na snijeg, na padaline, ali i na jaku buru u priobalju. Moraju se dobro pripremiti, trebaju se provjeriti informacije prije polaska na put. Nikako ne kretati na put bez zimske opreme u ovim vremenskim uvjetima", kazao je Prosoli.

Koje su to zimske dionice u Hrvatskoj? "To je većina državnih cesta u unutrašnjosti, osobito kroz Gorski kotar i Liku i zaleđe Dalmacije, ali i sve autoceste koje su u nutrašnjosti, znači nisu u priobalju", dodaje Prosoli.

Na pitanje koji je najveći rizik vožnje s ljetnim gumama koje nemaju utore od 4 milimetra Prosoli kaže: "Takvi vozači koji kreću na put nemaju niti malo savjesti, kreću bez prave zimske opreme i onda nemaju niti one minimalne uvjete, a to su ljetne gume s četiri milimetra. Događa se kada padne snijeg i temperatura padnu pa dođe do poledice, te gume ne djeluju isto na površinu i samim tim ne upravljaju dobro vozilom. Onda se događaju prometne nesreće i dolazi do kolapsa o kojem pričamo. Kolaps nije samo snijeg na kolnicima nego i vozači koji to uzrokuju".

