Meteorolog otkrio detalje jakog frontalnog poremećaja: 'Bit će to naglo i snažno...'

Od srijede do petka, uz kratkotrajan predah tijekom četvrtka, očekuju nas nagle, dinamične i intenzivne epizode promjene vremena, najavio je DHMZ. Izdani su meteoalarmi. Snažno nevrijeme pogodilo je već područje Kornata i uzrokovalo ogromne bujične poplave u mjestu Uvala Vrulje. Pala je u kratkom vremenu velika količina oborina i zatočila je mještane u kućama i za sobom ostavila nezapamćenu štetu. Krenulo je kao tek jači pljusak da bi se u nekoliko minuta pretvorio u udar bujice čija je visina prelazila metar i pol. RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić donosi detalje.

"Nalazimo se iznad jednog snažnog frontalnog poremećaja koji nam se približava sa sjevera kontinenta. On stiže sutra. Bit će to jedno snažno i naglo zahladnjenje. Bit će i obilnijih oborina nego što je to bilo danas. No ovo su tek predfrontalne nestabilnosti. Došlo je do jačeg grmljavinskog razvoja upravo na Kornatskom arhipelagu. Ovo je jedna iznimno lokalna pojava gdje su količine oborina prilično varirale malim razmacima, no činilo se da je na cijelo Kornatskom arhipelagu pala obilna količina kiše u kratkom razdoblju", kazao je RTL-ov Dorian Ribarić.

