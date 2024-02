DOKTORE, UPOMOĆ! / Kako izbjeći porez na vikendice? Liječnici imaju rješenje, ali..; 'Ne želim riskirati pa da završim na sudu'

Imate negdje kuću za odmor, vikendicu? Do kraja ožujka to morate prijaviti Poreznoj upravi. Visinu poreza sami određuju gradovi i općine, negdje je maksimalnih pet eura po kvadratu, negdje manje, no u novom zakonu ima i kvaka