Stiže novi poremećaj: Meteorolog najavio kišu i grmljavinu, a onda iznenađenje

Novi tjedan donosi nam više sunčanih razdoblja, ali i dalje nema prave stabilizacije. Naime, na sjeveru kontinenta zadržava se prostrani ciklonalni vrtlog pa se u našim krajevima po njegovu rubu redaju poremećaji. Još jedan nam stiže danas navečer, a nakon njega opet južina.

Ponedjeljak

Ujutro kreće smanjenje naoblake, ali još će u početku biti ponegdje više oblaka i lokalne kiše, najdulje na istoku i osobito jugu zemlje, gdje može na moru i zagrmjeti. U zapadnim predjelima barem djelomično razvedravanje, ali će u unutrašnjosti po kotlinama biti zaostale mjestimične magle. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu prolazno rano ujutro jaka bura, drugdje sjeverozapadnjak. S manje oblaka jutro malo hladnije.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomice ponegdje čak i pretežno sunčano. No, zapuhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, a prema večeri rasti će naoblaka. Navečer je moguće i malo kiše, izglednije u noći na utorak. Činit će se malo ugodnije uz sunce, ali temperatura tek malo viša od jučerašnje, bit će oko 14 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu razvedravanje i pretežno sunčano. Novi oblaci tek navečer, moguće uz slabu kišu. Uz slab do umjeren jugozapadni vjetar malo toplije, temperatura između 13 i 15 °C.

U Dalmaciji sunčanije, ali će se uz jugozapadni vjetar, navečer sve izraženije jugo skupljati oblaci u zaobalju. No, kiša tek kasnije i u noći na utorak. Temperatura od 15 u zaleđu do 19 °C na obali i otocima.

Na sjevernom Jadranu većinom sunčano, ali prema kraju dana porast naoblake. Bit će to jedno ustvari prolazno naoblačenje s kojim može biti kiše pa i kojeg pljuska. Pratit će to umjeren i pojačan, u gorju na udare jak jugozapadni vjetar. Ovdje malo svježije nego jučer, na moru između 16 i 19 °C, u gorju između 11 i 14 °C.

Idućih dana na kopnu

U unutrašnjosti slijede sunčaniji dani. Neće biti sasvim vedro, ujutro u početku i hladno uz lokalnu maglu, ali kreće novo razdoblje južine. Bit će tako sve toplije, kako ujutro, tako osobito danju pa će već od srijede ponegdje biti 20.5C. Kiše koje i bude bit će uglavnom malo i kratkotrajno, izglednije u gorju.

Foto: Rtl Danas

Idućih dana na moru

Na Jadranu sunčaniji utorak, a zatim promjenjivo po umjerenom i jakom jugu, ponegdje moguće i s olujnim udarima. S jugom, kako to obično biva, oblaci će se najprije skupljati na širem riječkom području, već u srijedu moguće uz povremenu kišu, koje će u četvrtak biti duž ostatka obale. Kišovitije čini se u petak, ponegdje i uz izraženije pljuskove i grmljavinu, izglednije u Dalmaciji. Postupno smirivanje očekuje se tijekom subote. Neugodna južina, ali barem ugodno toplo.