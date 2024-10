Ove godine omiljenih delicija bit će manje. A cijena? Mitar: 'Da je osam eura još.. ajde. Malo preveć'

Stiže nam i vrijeme kestena, ali ne bilo kakvih. To su maruni, a s njima stiže i Marunada - festival kojim Lovran slavi ovaj nadaleko poznati jesenski plod. Nekoliko lijepih primjeraka Srećko je već ubrao oko svoje kuće. Ako izgleda kao kesten i miriše kao kesten onda je kesten. E pa nije.

"Pa cjenjeniji je zato što je baš plod veliki i izuzetno sočan i sladak i onda nekada kad su prodavali marune po Zagrebu ili u Beču su vikali lovranski marun", kaže Srećko Šobot.

Specijaliteti od maruna pripremat će se u restoranima, organiziraju se izložbe i radionice. Ali glavno je pitanje hoće li maruna na Marunadi biti dovoljno jer većinom još nisu zreli i čvrsto se drže na granama.

"S obzirom na to da je ove godine bilo suše bit će ga puno manje nego lani. To ne znači da ga neće biti, bit će malo manji. Možda ova kiša ovih dana koja nam prijeti napravi nešto bolje i nešto više. Mi se svakako potrudimo da ono što je lovranski marun da to tako i istaknemo", kaže direktorica Turističke zajednice Zvijezdana Klobučar Filčić.

Cijena im je deset eura, domaćih još nema. "A šta vam se čini, 10 eura cijena? Malo preveć. Da je osam eura još.. ajde. Ma čak i manje", kaže Mitar iz Lovrana. Ali cijene će biti prilagođene kupcima ovog vikenda, kad će se na Marunadi domaći plod posluživati na sve moguće načine. Od kolača preko koktela i pive, do pizze.

"U ovogodišnju Marunadu ćemo se uključiti s novim desertima od maruna. Ponuda će biti i pizza, bova od maruna i vrganja, podloga će biti margherita i vrganji i maruni", kaže kuhar Marko Turk. Godišnje se doba ovdje mijenja ovog vikenda. Jer u Lovranu jesen ne počinje kalendarski nego kad zamirišu maruni.

