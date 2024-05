Izrađuje štitove, koplja i mačeve. I nevjerojatno je spretan u bacanju sjekire. On je Ragnar. I ne, on nije lik serije o vikinzima, već je baš on – viking, i to iz okolice Tomislavgrada.

"Ovaj dio sela se zove Kavurci, tu je vikinška kuća Kavurci, a moje vikinško ime je Ragnar Kavurson", govori Stipe Ragnar i nastavlja: "Ljubav prema obradi drveta postoji od kad znam za sebe, od kad sam malih nogu, uvijek sam obrađivao nešto od drveta."

Foto: Denis Kapetanović/Pixsell

A danas njegova djela dolaze kupiti vikinški zaljubljenici iz raznih krajeva svijeta.

"Sve su različite, sve su ručni rad, sve su unikatne, nisam nikad postigao da napravim dvije iste", govori nam i pokazuje svoje rukotvorine, a ne izrađuje samo sjekire nego sve predmete iz vikinškog života. Od masilnova drveta je izradio i gavranove, ali većinom koristi kuhanu bukovinu, jasen i maslinu.

Foto: Denis Kapetanović/Pixsell

Svoje selo pretvorio je u vikinšku atrakciju, a čak je napravio prvi vikinški brod koji je zaplovio Buškim jezerom.

Foto: Denis Kapetanović/Pixsell

"Prije tri godine sam otvorio klub bacača sjekira. Non stop dolaze ljudi, zanima ih, ja im pokažem, brzo nauče. Da budem iskren ja nemam zakazane treninge, ali ja ne naplaćujem ovo, ovdje svatko može doći besplatno bacati sjekire i bacat koliko želi", kaže.

Foto: Denis Kapetanović/Pixsell



I sada napokon živi svoj nordijski san.

"Kompletno uživam u životu, zadovoljan sam poslom, hobijem ,sa svime", govori Stipe.

Hobijem od kojeg se može i živjeti, Ragnar iz Tomislavgrada čest je na sajmovima u BiH, a njegove unikatne sjekire prodaju i za više od 300 eura.