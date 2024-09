Stanari Marjana trebat će propusnice do kuća. Ivošević tvrdi: 'Zabrinuti su samo nelegalni'

Zbog odluke kojom se zabranjuje promet kroz park šumu Marjan, pobuna više stotina vlasnika kuća, ali i zemljišta. Usvoji li gradsko vijeće takvu odluku - Splićanima će trebati vinjete, a mnogi ih neće moći dobiti.

Rampa bi trebala biti postavljena nakon ulaza na plažu Kašjuni, a stanari ali i vlasnici zemljišta na Marjanu tvrde - nećemo moći do svoje imovine.

"Ovo nema nigdje na svijetu. Marjan će postati jedino zaštićeno područje u kojem jedino stanovnici neće moći ući dok će svi drugi turisti, taksisti , vlakići svi će normalano prolaziti, sad vi meni recite je li to u redu", rekla je stanarka Monika.

Ako odluka prođe gradsko vijeće, plan je da vinjete za prometovanjem ovom cestom izdaje javna ustanova park šuma Marjan.

"I danas imaju jednu vrstu vinjeta to će javna ustanova utvrditi tko ima prava i po kojem osnovu", rekao je Bojan Ivošević.

No vlasnici zemljišta tvrde da je četvrtina površine marjanske šume u privatnom vlasništvu i pripada splitskim težacima.

"Vlasnici ne bi smjeli kupovati vinjete, koje su de facto ulaznice u zaštićeni prostor, zašto bi vlasnik kupovao vinjetu u zaštićeni prostor jer vlasnici u Nacionalnom parku Krka ili Plitvička jezera kupuju ulaznice za ući u svoje vlasništvo privatno", rekao je Ivan Peršić, tajnik Udruge vlasnici zemljišta na Marjanu.

Iz grada kažu na Marjanu ima oko stotinjak bespravnih graditelja koji vinjete neće dobiti.

"Svaki stanar pri tom mislimo na ljude koji imaju legalne kuće, koje su legalno izgradili imaju svoje vlasničke listove i tamo žive, moći će proći. Naravno bez ikakvih problema. Vjerujem da se buni par pojedinaca koji su radili kazneno djelo bespravne gradnje u zaštićenom području", rekao je Ivošević.

No većina stanara tvrdi da pokušava već godinama bezuspješno legalizirati svoje domove.

"Grad Split je mogao odlučiti isto kao što je Zagreb riješio podsljemensku zonu, međutim oni to ne žele jer nas žele raseliti", rekla je stanarka Monika.

"Ova kuća je legalizirana od 1968 g. točno 36 kvadrata, ostalo je nadograđeno 30 tak kvadrat , to je nelegalno ajmo reći. Podnijeli smo zahtjev za legalizaciju 2013. i do danas nema odgovora nema ništa", rekao je stanar Jure.

Promet iza rampe iznad plaže ići će samo uz vinjete, ali do Kašjuna će se moći vozilima. No i to je ograničeno, jer kad se popune parkirna mjesta na plaži i tu će rampa zatvoriti.